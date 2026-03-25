Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Policía de Fontibón rescató a una mujer de 21 años que pedía auxilio tras ser agredida por su novio. Bogotá registra 152 casos diarios de violencia familiar.

¡Los gritos de auxilio la salvaron! Policía rescató a una joven de 21 años mientras era agredida por su novio en Bogotá

Uniformados de la Estación de Policía de Fontibón lograron el rescate de una joven de 21 años que estaba siendo agredida físicamente al interior de su vivienda.

Los hechos ocurrieron en el sector residencial del barrio Recodo, luego de que vecinos alertaran a la central de radio sobre una fuerte confrontación de pareja.

Al llegar al sitio, los agentes escucharon desesperadas voces de socorro que provenían de una de las habitaciones, lo que permitió actuar de inmediato para capturar al agresor, un hombre de 24 años.

Le puede interesar: ¡Tocó fondo! Westcol confesó que buscará ayuda psicológica urgente por fuertes problemas con el alcohol

La víctima, tras ser puesta a salvo, manifestó a las autoridades haber sido blanco de múltiples agresiones físicas por parte de su compañero sentimental.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Mientras la joven fue trasladada de urgencia a un centro asistencial para su valoración médica y psicológica, el presunto victimario fue conducido y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el delito de violencia intrafamiliar.

El incidente ha generado gran consternación en la localidad, sumándose a la preocupante crisis que revelan las cifras oficiales del Concejo de Bogotá, donde se reporta un incremento del 37% en este tipo de delitos durante los primeros dos meses del año 2026.

Más noticias de Bogotá