Luego de que estuviera perdida en sus estados de Instagram, la actriz Lina Tejeiro aseguró que resultó contagiada de covid-19 durante los últimos días. Además, contó que le dio coronavirus por segunda vez. Al parecer, en esta última oportunidad le ha dado muy ‘duro’ a su madre, Vibiana Tejeiro.

A través de sus estados Lina expresó: “Nos dio covid, pero ya estamos negativas. Yo soy asintomática, pero mi mamá no tanto”, mientras estaba junto a su mamá en el patio de su casa. En dichas grabaciones también habló de la reforma tributaria y la ex de Andy Rivera.

“Uno da siempre lo que tiene en su corazón, y ella claramente está llena de odio. Las personas así como ella, me producen tanta lástima, pobrecita”, eso fue lo que dijo Lina luego de que una seguidores tocara el tema de la mamá de la hija de su ex. Mientras que a la ex de Andy Rivera le preguntaron “¿Tú eres la ex tóxica a la que Lina Tejeiro se refiere?”, por lo que Daniela Duque le contestó: “la que estaba llena de odio” era ella, refiriendose a la actriz.

Supuesta indirecta de Lina Tejeiro a ex de Andy Rivera: