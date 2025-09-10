Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La limpieza de Bogotá recogió 137 toneladas de escombros y 480 llantas. Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a usar los Ecopuntos para no ensuciar.

Recogen más de 137 toneladas de escombros y 480 llantas abandonadas en Bogotá

En un gran esfuerzo por mantener la ciudad limpia, la UAESP y Aguas de Bogotá llevaron a cabo una operación de limpieza de Bogotá en la que recogieron más de 137 toneladas de escombros y 480 llantas abandonadas en las calles.

Los operativos se hicieron en nueve localidades, recuperando un total de 78 puntos críticos que estaban afectados por la acumulación de residuos.

Esta situación, provocada por ciudadanos que no disponen de forma adecuada de sus basuras, genera riesgos ambientales y de salud para toda la capital.

Para que no haya excusas, la UAESP cuenta con los Ecopuntos móviles, que son puntos gratuitos donde se pueden llevar escombros, residuos de construcción, y elementos voluminosos como colchones o muebles viejos. La programación de estos puntos se puede consultar en las redes sociales de la entidad.

La limpieza de Bogotá no solo es un trabajo de la Administración, también es un llamado a la colaboración ciudadana.

Si tienes residuos voluminosos, puedes llevarlos a un Ecopunto o llamar a la línea 110 para programar su recolección con un operador autorizado.

Como Distrito continuamos trabajando para mantener a Bogotá libre de escombros. Este martes atendimos:

78 puntos

♻️ Retiramos 137,26 toneladas

Recolectamos 480 llantas

️ Atendimos 9 localidades. 1/2 pic.twitter.com/ab2Ne9z75Y — Aguas de Bogotá (@AguasBogota) September 10, 2025

