¡Horror en Hollywood! Descubren un cuerpo en el Tesla de reconocido rapero estadounidense

Resumen: Las autoridades de Los Ángeles están investigando el hallazgo de un cuerpo en avanzado estado de descomposición dentro de un Tesla. El vehículo está registrado a nombre del rapero D4vd, quien actualmente se encuentra en su primera gira mundial y hace parte del cartel del Festival Estéreo Picnic 2026 en Bogotá. La policía no ha revelado la identidad de la víctima, y el artista no se ha pronunciado públicamente sobre el incidente.

Un escalofriante hallazgo en un estacionamiento de Hollywood ha desatado una intensa investigación policial, poniendo en el centro de atención al rapero David Anthony Burke, conocido artísticamente como D4vd. Un cadáver, en avanzado estado de descomposición y envuelto en plástico, fue descubierto dentro de un vehículo Tesla registrado a su nombre.

Según reportes de medios locales, la escena se desarrolló después de que residentes de la cuadra 1000 de N. Mansfield Avenue reportaran un olor nauseabundo proveniente del lugar. Al investigar, agentes de policía encontraron que el intenso olor venía del maletero de un Tesla modelo 2023, que llevaba varios días abandonado.

La conmoción creció al confirmarse que el auto pertenecía a D4vd, un joven de 20 años que actualmente está en su primera gira mundial. El artista, además, forma parte del cartel del Festival Estéreo Picnic 2026, que se realizará en Bogotá del 20 al 22 de marzo. Hasta el momento, se desconoce si este incidente afectará su agenda.

Esto le podría interesar: Reinas y narcos: La trágica muerte de la exreina Jaskary Páez reabre una vieja herida en Colombia

El Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó que la investigación está en sus fases iniciales. El avanzado estado del cuerpo ha complicado los esfuerzos por identificar a la víctima y determinar la causa de su muerte. Mientras tanto, las autoridades se han enfocado en rastrear los movimientos del vehículo y en entrevistar a personas en la zona con la esperanza de encontrar alguna pista.

Por ahora, el artista no se ha pronunciado sobre el incidente en sus redes sociales, un silencio que solo ha incrementado la expectación de sus millones de fanáticos y de la industria musical que sigue de cerca el desarrollo del caso.