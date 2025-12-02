¡Limpieza a lo grande! Bogotá interviene 11,3 km de ríos y canales y retira 1.600 toneladas de basura

En Bogotá fueron intervenidos 11,3 kilómetros de ríos, canales y quebradas, en una jornada de limpieza que dejó además 1.600 toneladas de residuos y escombros retirados de diferentes puntos de la ciudad. Los trabajos fueron desarrollados por Aguas de Bogotá y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).

Durante las labores también se limpiaron 1.397 sumideros, que quedaron habilitados para facilitar el flujo de agua y reducir el riesgo de taponamientos, especialmente en temporadas de lluvias. Entre los materiales extraídos se encontraron enseres, restos de construcción y desechos arrojados de manera irregular en espacios públicos.

Esto le podría interesar: ¡Disparos al aire y persecución en Usaquén! Policía captura a hombre armado con un fusil en pleno barrio Canaima

Las entidades recordaron a la ciudadanía que la acumulación de basura en canales, quebradas y calles incrementa el riesgo de inundaciones y daños en la infraestructura. Por ello, invitaron a reportar puntos críticos o casos de disposición ilegal de escombros a la línea 110 de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP).

Como alternativa para disponer residuos voluminosos, la UAESP cuenta con Ecopuntos móviles, donde es posible llevar gratuitamente muebles viejos, madera, colchones y escombros, entre otros elementos que no son recogidos por las rutas domiciliarias. Estos puntos se ubican cada semana en diferentes zonas de la ciudad. No se reciben electrodomésticos.

Las autoridades insisten en evitar el abandono de basura en calles y zonas verdes y en hacer uso de los canales formales de reporte y disposición para disminuir la contaminación y el deterioro de los cuerpos de agua de la ciudad.