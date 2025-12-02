Resumen: La Policía de Bogotá capturó a dos personas en Usaquén luego de escuchar detonaciones y seguir un vehículo en el que hallaron un fusil, cartuchos y una máscara. Uno de los detenidos tenía antecedentes por extorsión y porte de armas. Todo el material incautado quedó en manos de la Fiscalía.

¡Disparos al aire y persecución en Usaquén! Policía captura a hombre armado con un fusil en pleno barrio Canaima

La Policía de Bogotá detuvo a dos personas, una de ellas señalada de realizar disparos al aire con un fusil, en la localidad de Usaquén, en el norte de la ciudad. La intervención se produjo después de que uniformados fueran alertados por detonaciones mientras realizaban labores de patrullaje en el barrio Canaima.

Según explicó el teniente coronel Ricardo Cháves, comandante de la Estación de Policía de Usaquén, los agentes observaron al hombre armado abordando un vehículo en compañía de otra persona e intentando huir al notar la presencia policial. Se inició un seguimiento que culminó con la interceptación del automóvil en la calle 195 con carrera 20.

Durante el registro del vehículo, las autoridades hallaron un fusil con un proveedor, cinco cartuchos y una máscara, elementos que fueron incautados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, junto con los detenidos.

Uno de los capturados registra antecedentes por extorsión, porte de armas de fuego y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, según las autoridades.

Este procedimiento se suma a los resultados obtenidos por la Policía de Bogotá en lo corrido del 2025, que incluyen la detención de más de 32.643 personas por diversos delitos y la incautación de 1.634 armas de fuego, en acciones encaminadas a proteger la seguridad de la ciudadanía.

La Policía hace un llamado a la comunidad a denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo a través de la Línea de Emergencias 123, recordando que la colaboración ciudadana es clave para fortalecer la seguridad y lograr procesos investigativos exitosos.