Lili Pink denunció que mercancía incautada terminó a la venta en San Victorino

Resumen: La mercancía decomisada a Lili Pink por la Dian habría reaparecido en comercios de San Victorino y los San Andresitos.

Una denuncia presentada ante la Fiscalía puso bajo la lupa el destino de mercancía decomisada a Lili Pink durante procedimientos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

Según los empresarios, parte de los productos que permanecían bajo custodia de las autoridades habría reaparecido posteriormente en comercios de San Victorino y los San Andresitos, en el centro de Bogotá.

Los hechos fueron reportados por los socios de la compañía desde enero de 2026, luego de que identificaran prendas con las características y marquillas originales de la marca en establecimientos de descuento e incluso en ventas informales.

De acuerdo con la denuncia, la empresa adelantó una investigación para establecer el origen de los productos encontrados. En ese proceso, adquirió algunas de las prendas ofrecidas por terceros y realizó verificaciones internas que, según el documento presentado ante la Fiscalía, permitieron determinar que se trataba de artículos auténticos.

La compañía sostuvo además que parte de la mercancía decomisada estaba destinada a procesos de remanufactura o debía ser descartada debido a daños que impedían su comercialización.

El caso tomó relevancia nuevamente en medio del proceso judicial que actualmente involucra a directivos, empleados e importadores relacionados con Lili Pink. La Fiscalía presentó fotografías de operativos de la Dian como parte de los elementos utilizados en la investigación por un supuesto contrabando.

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Sin embargo, la defensa de los empresarios cuestionó que esas mismas imágenes sean utilizadas como evidencia y aseguró que anteriormente habían sido aportadas para denunciar posibles irregularidades en los procedimientos de incautación y custodia de los productos.

Los abogados de Riveros Bazzani, representantes de los empresarios, señalaron que revisaron más de 1.500 archivos entregados por la Fiscalía y sostuvieron que no encontraron pruebas que acrediten el supuesto contrabando.

Según su posición, la ausencia de este delito también afectaría los señalamientos relacionados con lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Mientras avanza el proceso penal, la defensa cuestionó que no se conozcan decisiones frente a la denuncia relacionada con la mercancía decomisada y su posterior aparición en el mercado informal de Bogotá.

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