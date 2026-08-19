Ayúdanos a encontrar a Max y Haku, extraviados desde Belén Rincón

Resumen: Desde el pasado 5 de agosto, una familia busca desesperadamente a sus dos perritos. Recientes reportes ciudadanos indican que Haku, el de pelaje oscuro, fue visto deambulando por el centro-oriente de Medellín.

Minuto30.com .- La angustia no cesa para una familia antioqueña que se encuentra en la búsqueda incesante de Max y Haku, dos perritos que se extraviaron el pasado lunes 5 de agosto en las calles del barrio Belén Rincón, en el suroccidente de Medellín.

A medida que pasan los días, la necesidad de dar con su paradero se hace más urgente. Sin embargo, en las últimas horas ha surgido una pista clave que ha renovado la esperanza de sus cuidadores y que requiere de la solidaridad de toda la ciudadanía.

Pistas sobre su ubicación actual

De acuerdo con los reportes entregados por algunos ciudadanos, Haku —quien se caracteriza por tener un pelaje oscuro— ha sido visto deambulando desorientado al otro extremo de la ciudad. Las personas afirman haberlo cruzado por los alrededores de la Placita de Flórez y en sectores del barrio Boston (comuna 10 – La Candelaria).

Al tratarse de dos mascotas que probablemente se encuentren asustadas y hambrientas, es posible que estén intentando buscar el camino de regreso a casa o se estén resguardando en zonas comerciales de este sector.

Línea de contacto para reportes

La familia hace un llamado urgente a los habitantes, comerciantes, recicladores y vigilantes de los barrios Boston, Buenos Aires y el centro de Medellín para que estén muy atentos.

Si usted los ve, se le recomienda no asustarlos, intentar retenerlos en un lugar seguro y comunicarse inmediatamente a la siguiente línea habilitada por su familia:

WhatsApp: 314 719 1743

«Cualquier información, por pequeña que parezca, puede ser la clave para que Max y Haku regresen a su hogar».

Se invita a la comunidad a seguir compartiendo esta información para ampliar el radio de búsqueda en la ciudad.