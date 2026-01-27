La tercera fecha de la Liga BetPlay destaca por el clásico Cúcuta-Bucaramanga y el posible debut de Falcao con Millonarios. Foto: DIM

Resumen: La tercera jornada de la Liga BetPlay arranca este martes 27 de enero con el clásico del oriente entre Cúcuta y Bucaramanga, seguido por los duelos Fortaleza vs. Llaneros y el crucial debut como local del DIM ante Tolima. La fecha continuará el miércoles con los enfrentamientos de Alianza vs. Boyacá Chicó, Santa Fe vs. Pereira y la expectativa por el posible debut de Falcao en el Pasto vs. Millonarios; finalmente, el jueves cerrará con Águilas vs. Cali, Jaguares vs. Inter de Bogotá y el choque entre América y Once Caldas, quedando únicamente pendiente de programación el duelo estelar entre Junior y Nacional.

Liga BetPlay: Entre clásicos regionales y estrenos en casa se define la suerte de la tercera jornada

Con el clásico del oriente colombiano, entre el Cúcuta Deportivo y Atlético Bucaramanga , arranca la tercera fecha de la Liga BetPlay.

El compromiso entre Motilones y Leopardos, se disputará en la tarde de este martes, 27 de enero, en el estadio General Santander.

El segundo partido, de los tres que se disputarán este martes, será el de Fortaleza recibiendo a Llaneros de Villavicencio desde las 6:20 de la tarde.

El último juego de la jornada de este martes, será el debut del DIM en el Atanasio Girardot recibiendo al Deportes Tolima.

A este juego, el Equipo del Pueblo llega con el peso encima de haber perdido en sus dos primeras salidas contra Deportivo Pasto y Deportivo Cali.

La tercera fecha de la liga continuará el miércoles 28 de enero, con 3 partidos más, arrancando con el juego de Alianza contra Boyacá Chicó.

Liga BetPlay: Entre clásicos regionales y estrenos en casa se define la suerte de la tercera jornada

El segundo partido del miércoles será el partido de Independiente Santa Fe recibiendo en El Campín al Deportivo Pereira.

Finalmente la fecha del miércoles se cierra con el compromiso entre el Deportivo Pasto y Millonarios, juego en el que podría debutar Falcao García en esta temporada.

La tercera culmina con tres partidos más el día jueves. Arranca con el partido de Águilas Doradas contra Deportivo Cali desde las 4:00 de la tarde.

A segunda hora del jueves, 29 de enero, Jaguares de Córdoba recibirá en Montería a Inter de Bogotá desde las 6:10 de la tarde.

Finalmente, la jornada se cierra con el partido entre América de Cali y Once Caldas desde las 8:20 de la tarde.

El juego de Junior contra Atlético Nacional está en veremos y hasta el momento no ha sido definido por parte de la Dimayor.

