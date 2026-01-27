Colombia busca su pase a semifinales de la Copa América de Futsal enfrentando a Chile tras vencer 2-1 a Bolivia. Foto: FCF

Chile, próximo rival de Colombia en la Copa América de Futsal

Tras su primera victoria en el certamen, Colombia se prepara para enfrentar a Chile el próximo jueves 29 de enero en el cierre de la fase de grupos de la Copa América de Futsal que se desarrolla en el Estadio COP Arena de Asunción, Paraguay.

La fecha de este miércoles 28 de enero, no contará con la presencia nacional debido a que es jornada de descanso. Por tal motivo, Colombia regresará a la actividad frente a Chile este jueves.

Luego de tres partidos, la ‘Tricolor’ ocupa el tercer lugar del Grupo B con cuatro unidades, producto de una victoria y un empate en tres salidas.

Por su parte, Chile es cuarto con tres puntos, pero disputará su tercer partido este miércoles frente a Brasil.

Por su parte, Venezuela lidera con seis unidades, Brasil segundo con cuatro y Bolivia cierra el grupo sin sumar. Cabe resaltar que los equipos que ocupen el primer y segundo lugar de cada grupo avanzarán a las semifinales.

El partido más reciente de Colombia fue este lunes 26 de enero frente a Bolivia, donde Yairon Palencia consiguió la primera anotación, sobre el minuto 6, tras la ejecución de un tiro libre.

Pese a que el partido estaba en control de los nuestros, el equipo boliviano consiguió el empate sobre el final del primer tiempo gracias a Juan Wiza.

La segunda mitad comenzó con oportunidades para Bolivia, pero nuestros representantes recuperaron el control del partido y consiguieron la victoria.

A falta de dos minutos para culminar el encuentro, Harrison Santos concretó el 2 – 1 final tras una gran jugada colectiva.

Previamente, Colombia comenzó su participación en el Grupo B con una igualdad a dos tantos frente a Brasil, seguido por una derrota por 2 – 3 ante Venezuela.

