Medellín apuesta por mujeres líderes para transformar los barrios

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Resumen: El alcalde Federico Gutiérrez destacó a más de 1.200 lideresas formadas en Medellín y ratificó la lucha total contra la explotación infantil.

En un masivo encuentro de transformación comunitaria y equidad que posiciona a la capital antioqueña en la vanguardia del desarrollo social del país, la alcaldía de Medellín ratificó su apuesta por el empoderamiento femenino en las comunas.

Durante el foro internacional Women Working for the World 2026, celebrado en la Universidad Pontificia Bolivariana, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, exaltó el rol de más de 1.200 lideresas comunitarias.

Estas mujeres han fortalecido sus capacidades mediante la estrategia «Decididas a Participar», consolidando redes de incidencia política y participación comunitaria con enfoque de género.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aprovechó el espacio para vincular el fortalecimiento de este tejido social con los planes de orden público y protección de las poblaciones vulnerables en los territorios.

Gutiérrez enfatizó que el rol de las lideresas es fundamental para frenar flagelos históricos que azotan a la ciudad, como la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

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Según el mandatario, el trabajo articulado con el programa Tejiendo Hogares y la campaña de seguridad «Con mi cuerpo nadie se mete» busca pasar de la indignación a la ofensiva institucional, combatiendo de frente a las mafias y criminales que causan daño en los hogares medellinenses.

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Por su parte, la secretaria de las Mujeres, Valeria Molina Gómez, informó que la estrategia ha beneficiado de manera directa a 2.023 ciudadanas, incluyendo un enfoque diferencial para 370 mujeres indígenas, afrodescendientes, migrantes, víctimas del conflicto y firmantes de paz.

Este acompañamiento técnico también cobijó a integrantes de Juntas de Acción Comunal (JAC) y edilesas de las Juntas Administradoras Locales (JAL).

El evento, organizado junto a la Fundación Juanfe, concluyó con un llamado masivo del sector público y privado para seguir financiando los estímulos al talento femenino, los cuales duplicaron su participación respecto a años anteriores.

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