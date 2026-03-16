Líder indígena dio pistas de que minga en La Alpujarra es ordenada: explicó por qué no se unió a protestas

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Resumen: En una declaración oficial, la Autoridad Mayor de CODAN, John Carupia, anunció que las más de 120 autoridades indígenas que representa no participarán en la actual Minga, distanciándose de la convocatoria de la OIA. Carupia argumentó que la prioridad de su organización es garantizar el cumplimiento de los acuerdos ya pactados con el Gobierno Nacional y Departamental en movilizaciones anteriores, al tiempo que hizo un llamado a la institucionalidad para que cualquier mesa de diálogo sea incluyente y representativa de todos los pueblos del territorio, evitando que la vocería recaiga en una sola organización.

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A través de un comunicado oficial en video, John Carupia, Autoridad Mayor del Consejo Departamental de Autoridades Indígenas de Antioquia (CODAN), anunció que su organización no participará en la minga convocada recientemente por la Organización Indígena de Antioquia (OIA).

Carupia, hablando en representación de más de 120 cabildos y autoridades indígenas adscritas a CODAN, fundamentó esta decisión en el respeto a los procesos institucionales y los logros alcanzados previamente.

Razones de la no participación:

Acuerdos vigentes: La autoridad mayor enfatizó que recientemente se desarrolló una Minga en el departamento donde se lograron acuerdos importantes con entidades del orden departamental y nacional. Para CODAN, la prioridad actual es el cumplimiento de lo ya pactado.

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Representatividad y unidad: El consejo manifestó que cualquier proceso de diálogo con el Gobierno debe ser amplio e incluyente, contando con la participación de todas las autoridades mayores y no limitarse a la vocería de una sola organización en particular.

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Llamado a la institucionalidad: Carupia hizo un exhorto respetuoso a la Gobernación de Antioquia y al Gobierno Nacional para que se activen de manera urgente mesas de trabajo donde se garantice la representatividad de todos los pueblos indígenas del territorio.

Un mensaje de autonomía

La postura de CODAN marca una distancia clara frente a las movilizaciones actuales, reafirmando su voluntad de concertación y construcción colectiva siempre bajo el marco de la autonomía y el bienestar de sus comunidades. “Sin la participación de todas las autoridades del territorio, no puede hablarse de una verdadera concertación”, puntualizó Carupia.

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