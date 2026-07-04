Resumen: El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) confirmó la llegada a Caracas de un cargamento con 14 toneladas de ayudas para perros y gatos afectados por los terremotos en Venezuela. La donación, recolectada gracias al apoyo de ciudadanos, entidades y empresas, incluye alimento, medicamentos veterinarios, cobijas y otros insumos para apoyar la atención de los animales rescatados.

Bogotá se une por los animales de Venezuela: 14 toneladas de ayudas ya están en Caracas

Los animales afectados por los terremotos registrados en Venezuela comenzaron a recibir apoyo internacional. El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) confirmó la llegada a Caracas de un cargamento con 14 toneladas de ayudas humanitarias, destinado a fortalecer la atención de perros y gatos rescatados en las zonas impactadas por la emergencia, especialmente en el estado de La Guaira.

El envío aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía y reúne diferentes elementos necesarios para atender a los animales mientras continúan las labores de respuesta tras los sismos. Entre los insumos transportados se encuentran alimento concentrado, medicamentos veterinarios, cobijas, platos para alimentación y otros implementos que servirán para brindar atención básica y refugio temporal.

Una campaña que unió a ciudadanos e instituciones

La recolección de las donaciones fue posible gracias a una convocatoria liderada por el IDPYBA, que contó con el respaldo del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, las alcaldías locales de Chapinero y Teusaquillo, además de empresas privadas, organizaciones aliadas y cientos de ciudadanos que decidieron sumarse a la iniciativa.

Durante varios días, las estaciones de bomberos habilitadas como puntos de acopio recibieron aportes de personas de todas las edades. Algunas entregaron pequeñas bolsas de alimento, mientras que otras donaron bultos de gran capacidad, contribuyendo a reunir el material que finalmente fue enviado a territorio venezolano.

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De acuerdo con la entidad, el cargamento no solo incluye comida para perros y gatos, sino también insumos esenciales para apoyar su cuidado mientras avanzan las labores de recuperación en las zonas afectadas por los terremotos.

Los insumos apoyarán la atención de animales rescatados

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La ayuda será destinada a los perros y gatos que han sido rescatados durante la emergencia y que requieren alimentación, atención veterinaria y elementos básicos para su permanencia en espacios temporales de cuidado.

Los medicamentos permitirán atender algunas de las necesidades inmediatas de los animales afectados, mientras que las cobijas y los implementos de alimentación contribuirán a mejorar las condiciones en los lugares donde permanecen bajo protección.

El IDPYBA explicó que estos elementos fueron reunidos con el propósito de respaldar las acciones que se adelantan en favor de los animales impactados por el desastre natural.

Reconocimiento a la solidaridad de los bogotanos

Tras confirmar la llegada del cargamento a Venezuela, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal destacó la respuesta de la ciudadanía durante la jornada de recolección, señalando que las 14 toneladas de ayuda fueron posibles gracias al compromiso de quienes atendieron el llamado de solidaridad.

La entidad también reconoció el trabajo realizado por voluntarios, rescatistas, funcionarios, empresas aliadas y demás organizaciones que participaron en la clasificación, el embalaje y la logística necesaria para trasladar los insumos hasta Caracas.

Con esta entrega, la ayuda recolectada en Bogotá ya se encuentra disponible para apoyar la atención de perros y gatos afectados por los terremotos en Venezuela, en medio de las labores que continúan desarrollándose para responder a la emergencia.