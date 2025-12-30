Resumen: En el Parque Bicentenario-Independencia, Bogotá, la Policía capturó a un joven de 22 años con más de 200 municiones de fusil durante un operativo del Plan Navidad Segura. Además, detuvieron a otra persona con arma blanca y marihuana, incautaron varias armas y aplicaron comparendos a personas y vehículos.

A punta de municiones: capturan a joven con más de 200 cartuchos de fusil en pleno centro de Bogotá

En un operativo que duró más de cuatro horas y se enmarca dentro del Plan Navidad Segura, la Policía de Bogotá, con el apoyo de la Secretaría de Seguridad y la Alcaldía Local de Santa Fe, capturó a un joven de 22 años que transportaba más de 200 municiones de fusil en el Parque Bicentenario-Independencia, cerca del Planetario, en el centro de la ciudad.

Según informaron las autoridades, durante la inspección rutinaria en el parque, el joven fue hallado con el material de guerra dentro de bolsas plásticas ubicadas en una maleta. De las municiones incautadas, 69 eran completas —con proyectil, pólvora y fulminante—, mientras que 140 eran de fogueo, utilizadas únicamente para generar sonido.

El joven fue detenido por los presuntos delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y quedó a disposición de las autoridades competentes.

Durante el mismo operativo, la Policía también detuvo a otro joven que portaba un arma blanca y una bolsa de marihuana que excedía la dosis mínima permitida. Esta persona fue trasladada al Centro de Traslado por Protección (CTP). Además, las autoridades incautaron varias armas blancas, 60 dosis de estupefacientes y aplicaron 14 comparendos entre personas y vehículos.

El operativo es parte de la estrategia de seguridad del Distrito para garantizar una temporada navideña segura en la ciudad. Según César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, “todo este despliegue busca cerrarle el espacio a los delincuentes y proteger a la ciudadanía”.

La Secretaría de Seguridad hace un llamado a la comunidad para reportar cualquier situación delictiva a través de la Línea 123 y colaborar con la prevención de hechos violentos en la ciudad.