Golpe al licor adulterado: intervienen varios locales en Engativá, Bogotá

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Resumen: Autoridades capturaron a tres personas en Engativá y hallaron más de 50 botellas de licor adulterado listas para su venta.

Un operativo contra el delito en la localidad de Engativá dejó al descubierto una presunta red dedicada a la distribución de licor adulterado, en medio de acciones enfocadas en combatir el microtráfico y otros delitos.

Las autoridades lograron la captura de tres personas y la incautación de decenas de botellas que, al parecer, estaban listas para su comercialización.

Durante la intervención, realizada en varios establecimientos comerciales, se hallaron más de 50 botellas de licor adulterado, entre ellas bebidas como aguardiente y ron, que no cumplían con los requisitos legales para su venta.

Además, se encontraron cerca de 120 envases vacíos que, según las investigaciones preliminares, serían utilizados para la fabricación ilegal de estos productos.

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En uno de los locales inspeccionados, ubicado en el sector de Santamaría, fueron detenidos el administrador del negocio y un trabajador que se encontraba atendiendo en ese momento. Ambos fueron judicializados por el delito relacionado con la alteración de productos destinados al consumo humano. Asimismo, el establecimiento fue suspendido de manera temporal por incumplir la normatividad vigente.

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En otro punto intervenido, las autoridades detectaron una bodega donde se almacenaban botellas vacías y más bebidas adulteradas, lo que derivó en la captura de un tercer implicado.

En total, cuatro establecimientos fueron inspeccionados y tres de ellos terminaron con suspensión de actividades.

Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar posibles redes vinculadas y evitar la comercialización de bebidas que podrían representar un riesgo para la salud pública.

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