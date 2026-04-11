Autoridades explican operativo tras disturbios por presunto abusador sexual en Usme, Bogotá

Resumen: Policía de Bogotá explicó el uso de una patrulla durante disturbios en Usme tras la captura de un menor y anunció investigación.

El accionar de una patrulla de la Policía en medio de disturbios en la localidad de Usme, en Bogotá, sigue generando reacciones, luego de que la institución entregara su versión oficial sobre lo ocurrido durante el procedimiento. Los hechos se registraron tras la captura de un adolescente señalado de un presunto caso de abuso, situación que desató una fuerte reacción de la comunidad.

De acuerdo con el pronunciamiento, la intervención policial se desarrolló en un ambiente de alta tensión, luego de que varios residentes intentaran agredir al adolescente. Ante este escenario, las autoridades indicaron que fue necesario evacuar al implicado para proteger su integridad, lo que llevó a la utilización de una patrulla para retirarlo del lugar.

Según la información oficial, durante la salida del vehículo se presentó un bloqueo por parte de un grupo de personas que intentaban impedir el procedimiento.

“Fue necesario hacer uso de un vehículo policial para extraer al menor de edad, presunto victimario, quien estaba lesionado, con el fin de salvaguardar su vida e integridad”, indicó el comunicado oficial.

En medio de la presión y el riesgo de un posible linchamiento, el conductor decidió avanzar, lo que dejó como resultado algunos ciudadanos lesionados y escenas de confusión.

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La Policía señaló que su prioridad en ese momento era evitar una agresión colectiva, teniendo en cuenta que la situación ya había escalado a actos violentos. Además, explicó que este tipo de decisiones se toman en cuestión de segundos, en contextos donde la seguridad de las personas involucradas puede verse comprometida.

Tras lo ocurrido, la institución confirmó la apertura de una investigación interna con el fin de esclarecer las circunstancias del procedimiento y determinar si se actuó conforme a los protocolos establecidos.

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“La Policía Nacional en Bogotá aperturó una investigación disciplinaria, con el fin de esclarecer los hechos suscitados”, indicó la institución.

El caso continúa en análisis, mientras se revisan los videos difundidos y se recogen testimonios que permitan reconstruir con mayor precisión lo sucedido en este operativo que mantiene la atención de las autoridades y la ciudadanía.

#URGENTE. Intentaron linch@r a sujeto señalado de abus@r sexu@lmente de niña de 10 años en Usme (Bogotá). La comunidad, indignada, intentó linchar al sospechoso, pero la intervención de la Policía y el ESMAD llegó al lugar. Preliminarmente se indica al menos tres personas heridas pic.twitter.com/kl6FZcys9X — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) April 11, 2026

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