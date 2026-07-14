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    Así desmantelaron un presunto punto de distribución de licor adulterado en Medellín

    Operativo contra el licor adulterado en Medellín dejó una captura y la incautación de 128 botellas.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Así desmantelaron un presunto punto de distribución de licor adulterado en Medellín
    Foto de Policía Nacional.
    Así desmantelaron un presunto punto de distribución de licor adulterado en Medellín

    Resumen: Operativo contra el licor adulterado en Medellín dejó una captura y la incautación de 128 botellas, más de 1.200 insumos para su elaboración y cigarrillos de contrabando.

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    Un operativo de la Policía Nacional permitió asestar un golpe contra el comercio ilegal de licor adulterado en Medellín.

    Las autoridades realizaron dos diligencias de allanamiento y registro en el barrio Caicedo, donde incautaron bebidas alcohólicas, cigarrillos de contrabando e insumos que, al parecer, eran utilizados para la elaboración y distribución de estos productos.

    Durante las intervenciones, los uniformados encontraron 128 botellas de licor adulterado, además de 47 cajetillas de cigarrillos de procedencia extranjera.

    En los inmuebles también fueron halladas 1.216 unidades de insumos secos, entre ellos etiquetas, tapas y empaques, que presuntamente eran utilizados para ensamblar botellas destinadas a la comercialización ilegal.

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    Como resultado del operativo, una persona fue capturada y puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

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    El ciudadano deberá responder por los presuntos delitos de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico, así como por imitación o simulación de alimentos, productos o sustancias.

    Las autoridades indicaron que el licor adulterado y los demás elementos incautados quedaron a disposición de la autoridad competente como parte del proceso judicial.

    Asimismo, reiteraron que continuarán desarrollando operativos para combatir el contrabando y la comercialización de bebidas alcohólicas ilegales en Medellín, con el fin de proteger la salud pública y debilitar las economías ilícitas que operan en la ciudad.

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