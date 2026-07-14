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Resumen: La estructura Los Chivos recibió un nuevo golpe con la captura de alias "Mono" y la solicitud de extradición contra alias "Menor", señalados de narcotráfico internacional.

¡Los Chivos en la mira! Capturan a alias ‘Mono’ y piden la extradición de alias ‘Menor’

La estructura criminal Los Chivos recibió un nuevo golpe en medio de una operación conjunta entre autoridades colombianas y agencias internacionales.

La Alcaldía de Medellín informó que, en desarrollo de la Operación ‘Primavera’, fue capturado con fines de extradición Fabio Alberto Moreno Rendón, alias «Mono», mientras que Daniel Suaza Ochoa, alias «Menor», fue notificado de una solicitud de extradición emitida por una Corte de Estados Unidos.

El procedimiento fue realizado por la Policía Nacional, a través de la Dirección de Antinarcóticos (DIRAN-SIU), en coordinación con la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Fiscalía General de la Nación.

Según las investigaciones, Los Chivos tendría capacidad para el procesamiento y tráfico de clorhidrato de cocaína, incluyendo el funcionamiento de laboratorios urbanos en inmediaciones de Medellín.

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De acuerdo con las autoridades, la organización estaría vinculada al transporte terrestre de estupefacientes desde Antioquia hacia La Guajira para su posterior envío a Centroamérica y Estados Unidos.

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Además, mantendría presuntos vínculos con organizaciones narcotraficantes de México, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana y Estados Unidos, así como alianzas con estructuras delincuenciales del Valle de Aburrá y el Clan del Golfo.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, aseguró que los requeridos no serían delincuentes comunes, sino personas presuntamente relacionadas con homicidios, narcotráfico, lavado de activos y economías ilegales.

También afirmó que la vivienda atribuida a alias «Menor», ubicada en Altavista, será objeto de un proceso de extinción de dominio.

Alias «Menor» y alias «Mono» son requeridos por una Corte de Estados Unidos por los delitos de concierto para delinquir, conspiración para distribuir cocaína y tráfico internacional de estupefacientes. Mientras avanzan los trámites judiciales, las autoridades anunciaron que continuarán las investigaciones para identificar a otros presuntos integrantes y las redes financieras asociadas a esta estructura.

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