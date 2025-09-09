Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Pilas al comprar! Operativo en Fontibón destapa una olla de licor adulterado en Bogotá

En un operativo de las autoridades en el barrio Versalles, localidad de Fontibón, descubrieron una gran cantidad de licor adulterado que estaba siendo vendido a la ciudadanía. Se trata de un total de 66 cervezas que habían vencido hace casi un año.

Al momento de ser descubiertos, los dueños del establecimiento alegaron que no sabían la fecha de caducidad.

Además del licor, a uno de los clientes se le encontró un arma blanca, lo cual podría haber generado una riña.

Por este tipo de prácticas, en lo recorrido del 2025, las autoridades han suspendido cerca de 100 establecimientos.

La Alcaldía de Bogotá ha hecho una serie de recomendaciones para evitar la compra de licor adulterado:

Compre en locales reconocidos.

Verifique que las tapas y sellos no hayan sido manipulados.

Si es en caja tetra pack, revise que las aletas no estén pegadas de forma irregular.

Revise que el líquido no contenga impurezas.

