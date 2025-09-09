Cabo Verde logró una victoria trascendental, superando a Camerún en un partido clave que los deja a tan solo un triunfo de clasificarse por primera vez en su historia para un Mundial.

El marcador final de 1-0 desató una euforia total en la capital de Cabo Verde, con los aficionados celebrando un triunfo que, aunque no asegura la clasificación, sabe a oro puro.

El partido fue un duelo directo por un boleto al Mundial, y el gol de D. Livramento al minuto 54 fue suficiente para darle a los locales la victoria.

El triunfo es aún más notable considerando que el portero del equipo contrario era nada menos que André Onana, la estrella del Manchester United, quien no pudo evitar la caída de su equipo.

¡A un paso de la historia! Así fue la celebración de los hinchas de Cabo Verde tras la victoria sobre Camerún

Apenas se escuchó el pitido final, los aficionados de Cabo Verde demostraron su alegría de una forma impresionante. Miles de hinchas invadieron el campo de juego para unirse a los jugadores y celebrar juntos este momento histórico.

En el video se puede ver a un aficionado corriendo por el campo de juego con una bengala encendida, mientras la multitud lo sigue.

La imagen de los hinchas y los jugadores mezclados en el césped, rodeados por un mar de gente en las gradas, capturó la inmensa alegría y la esperanza de una nación que está a punto de hacer historia.

La clasificación de Cabo Verde para el Mundial no está asegurada aún, pero este triunfo les da una ventaja crucial. A falta de una victoria, el sueño mundialista está más vivo que nunca.

La multitud de gente de Cabo Verde que se pasó a la cancha, luego del triunfazo ante Camerún. pic.twitter.com/yfrDOMkg5j — Ignacio Soto Bascuñán (@Ignacio_Soto11) September 9, 2025

