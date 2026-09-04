Resumen: ¡Primer golpe de alto valor! El presidente Abelardo De La Espriella confirmó la muerte del peligroso capo 'Bendito Menor' en Riohacha y advirtió que no habrá piedad contra el crimen. Conozca las declaraciones del mandatario.

‘El crimen se va a arrodillar’: presidente De La Espriella tras la neutralización de ‘Bendito Menor’ en Riohacha

El presidente Abelardo De La Espriella encabezó una cumbre de seguridad en Riohacha para entregar el balance oficial del operativo que culminó con la neutralización de Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, máximo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

Durante su alocución, el mandatario definió este golpe como el fin de las actividades delictivas de quien mantenía sometido al Caribe colombiano e indicó que la maniobra representa un giro contundente en las políticas de orden público del país, ratificando su determinación de atacar las estructuras armadas sin establecer negociaciones sociojurídicas ni canales de diálogo con el crimen organizado.

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El procedimiento militar y policial, desarrollado durante la madrugada cerca del aeropuerto Almirante Padilla en la capital guajira, se saldó con la muerte del jefe criminal, su pareja sentimental, Rosa Angélica Tarazona, conocida como ‘La Bebecita’, y dos hombres que conformaban su primer anillo de seguridad.

De acuerdo con el presidente, el cerco estratégico se venía coordinando desde su posesión oficial, momento en el que ordenó catalogar al objetivo como prioridad nacional.

Las unidades de inteligencia mantuvieron un rastreo intensivo soportado por helicópteros y comandos terrestres hasta concretar el asalto táctico en el barrio Los Olivos.

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Ante la cúpula de las Fuerzas Militares, el presidente De La Espriella advirtió que su administración mantendrá una postura implacable contra el narcotráfico y la extorsión.

En su discurso, enfatizó que las organizaciones delictivas deberán acogerse al imperio de la ley o enfrentar la capacidad operativa de las instituciones. Así mismo, el jefe de Estado reiteró su respaldo pleno a la fuerza pública, asegurando que los uniformados no serán cuestionados por ejercer la autoridad legítima en el cumplimiento de su deber institucional.

La caída del cabecilla alias ‘Bendito Menor’, por quien las autoridades ofrecían una recompensa de $500 millones de pesos, genera un reordenamiento de poder en los corredores del narcotráfico de La Guajira, Magdalena y Cesar.

El presidente concluyó su intervención asegurando que este resultado marca el inicio de una ofensiva militar sostenida en la región para erradicar las redes financieras y de finanzas ilícitas de los grupos al margen de la ley.

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