Resumen: Una mujer de 70 años murió en un siniestro vial en La Milagrosa, Medellín. En el hecho estaría involucrada una moto con dos menores, que fueron agredidos.

Licencia, velocidad y una moto quemada: los protocolos que activó Medellín tras la tragedia en La Milagrosa

Una mujer de 70 años perdió la vida tras un siniestro vial en el sector de La Milagrosa, en Buenos Aires, Medellín. De acuerdo con la información preliminar, en el hecho estaría involucrada una motocicleta ocupada por dos menores de edad, de 15 y 16 años.

Según el reporte inicial, agentes que pasaban por el lugar vieron parte de lo ocurrido y pidieron ayuda médica de inmediato. Sin embargo, cuando llegó el personal de atención prehospitalaria, la mujer, que se movilizaba como peatona, ya no tenía signos vitales por la gravedad de los impactos.

La muerte de la adulta mayor desató momentos de tensión en La Milagrosa. Vecinos y transeúntes atacaron a los dos jóvenes que iban en la moto, quienes también habían resultado heridos en el choque. Luego, le prendieron fuego al vehículo en el mismo sitio.

Uniformados de la Policía intervinieron para proteger la integridad de los menores y los llevaron a un centro asistencial.

¿Qué investigan las autoridades?

Entre los aspectos que se revisan están la posible conducción sin licencia y un presunto exceso de velocidad. Estas hipótesis aún deben ser confirmadas, por lo que el caso sigue en etapa de investigación.

Agentes de la Secretaría de Movilidad y de la Policía Judicial activaron los protocolos para recoger información y establecer responsabilidades de acuerdo con la ley.

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La Policía Judicial también se encargó de la inspección técnica del cadáver. Además, inició la investigación para determinar con exactitud qué causó el siniestro en La Milagrosa.

Por su parte, la Alcaldía de Medellín lamentó el fallecimiento de la mujer. Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad de la víctima.

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