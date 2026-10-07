Resumen: Carlos Humberto Grisales Higuita fue sentenciado a 28 años y dos meses de cárcel sin beneficios por secuestrar a una niña de 7 años en 2012 y someterla a abusos hasta su escape en 2024.

Condenado a más de 28 años de prisión el hombre que secuestró y abusó de una niña durante más de una década en Medellín

Minuto30.com .- La justicia emitió una condena de 338 meses de prisión, equivalentes a 28 años y dos meses, en contra de Carlos Humberto Grisales Higuita, responsable de uno de los casos de secuestro y abuso infantil más aberrantes en la historia reciente de Medellín. La decisión judicial fue confirmada este 7 de octubre por el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez.

El fallo establece que el sentenciado deberá cumplir la totalidad de su pena en un establecimiento carcelario, negándole cualquier tipo de beneficio o subrogado penal debido a la gravedad de sus actos. Grisales Higuita fue hallado culpable de los delitos de secuestro agravado, acceso carnal abusivo con menor de 14 años, actos sexuales con menor de 14 años y pornografía con persona menor de 18 años.

El calvario de la víctima

El caso que estremeció a la capital antioqueña se remonta al año 2012, cuando la víctima apenas tenía siete años. Según el expediente de la Fiscalía, el agresor retuvo a la menor y la trasladó a una vivienda en el centro de la ciudad. Durante los años de cautiverio, Grisales Higuita sometió a la niña a constantes vejámenes sexuales y la manipuló psicológicamente, haciéndole creer que sus acciones depravadas eran un comportamiento normal.

El secuestro se prolongó hasta febrero de 2024, cuando la víctima, tras cumplir 16 años de edad, encontró la oportunidad para escapar y denunciar a su agresor. Meses después, en noviembre de ese mismo año, el alcalde Gutiérrez anunció la captura y judicialización del sujeto, prometiendo un castigo ejemplar.

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«En Medellín no olvidamos»

Tras conocerse el fallo condenatorio definitivo, el mandatario local destacó la labor de las autoridades judiciales y reafirmó la postura de su administración frente a este tipo de crímenes.

«¿Se acuerdan de este aberrante caso? Uno de esos que indignan y que jamás podemos olvidar. La justicia hizo su trabajo y tendrá que responder por sus delitos», expresó Gutiérrez, enviando un contundente mensaje a las estructuras y depredadores que atentan contra la integridad de los menores: «En Medellín no olvidamos. Y mucho menos cuando se trata de proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes».