Resumen: El Sistema de Bibliotecas de Medellín recuperó 33.795 libros vencidos en 2025. Conozca los títulos más leídos y cómo acceder al préstamo gratuito de libros.

¡Qué buenos lectores! Más de 33 mil libros ‘perdidos’ volvieron a las bibliotecas de Medellín

Medellín cerró el 2025 demostrando que la confianza en lo público sigue intacta. El Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín informó que un total de 33.795 libros que estaban “en mora” o vencidos regresaron a las estanterías de la ciudad.

Esta ‘operación retorno’ permite que miles de historias vuelvan a circular y estén disponibles para los ciudadanos, fortaleciendo una colección física que ya supera los 842.000 ejemplares, además de la oferta digital que no para de crecer.

¿Quiénes son los que más leen en la ciudad? Contra lo que muchos piensan, no son solo los estudiantes. Las estadísticas revelan que los adultos entre 29 y 59 años son los “reyes” del préstamo, seguidos muy de cerca por los adultos mayores de 60 años.

Este último grupo demuestra que la pasión por las letras no tiene edad. En total, más de 35.000 adultos solicitaron textos literarios durante el año pasado, superando con creces las cifras de jóvenes y niños en las 21 bibliotecas del sistema y parques biblioteca.

Lea también: ¡Petro y Trump hablaron 45 minutos! Confirman reunión en Casa Blanca y más detalles de la llamada

El ranking de los más leídos en 2025 también dejó sorpresas. El libro más solicitado fue El zumbido y el moscardón, del maestro Javier Darío Restrepo; seguido por La historia del sol y el cambio climático, de Manuel Vázquez; y el esperado libro póstumo de Gabriel García Márquez, En agosto nos vemos.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Esto demuestra que los lectores de Medellín tienen gustos variados que van desde la ética periodística y la ciencia hasta la literatura clásica.

La Alcaldía de Medellín recordó que cualquier ciudadano puede registrarse de manera gratuita para acceder a estos libros.

El sistema permite prestar hasta 16 libros por un periodo de 10 días, con la posibilidad de renovarlos dos veces si nadie más los ha reservado.

Con el servicio “Libros sin Fronteras”, el acceso está garantizado en barrios y corregimientos, recordándonos que las Bibliotecas Públicas de Medellín son mucho más que edificios: son espacios de encuentro donde la cultura es totalmente gratis.

Más noticias de Medellín