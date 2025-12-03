Menú Últimas noticias
    Fotos y Videos

    Memoria viva: Un libro ilustrado conmemora los 350 años de fundación de Medellín

    ¡Historia ilustrada! Medellín presentó un libro de lujo para celebrar los 350 años de fundación de la ciudad.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Resumen: La Alcaldía de Medellín presenta un libro ilustrado sobre los 350 años de fundación de la ciudad, basado en archivos de la Unesco. La obra busca acercar la historia colonial a las nuevas generaciones.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Alcaldía de Medellín, a través de una estrategia que busca promover el valor pedagógico y el acervo cultural, presentó el libro Medellín 350 años de fundación / Medellín fundada – Relato Ilustrado.

    Esta publicación se convierte en una herramienta esencial para que las nuevas generaciones lean y reflexionen sobre la trayectoria de este territorio desde su fundación como la Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín, el 2 de noviembre de 1675.

    La obra, fruto del esfuerzo conjunto entre la Alcaldía y el Archivo Histórico de Medellín, tiene como objetivo principal mantener viva la memoria de la ciudad.

    El secretario de Cultura Ciudadana, Santiago Silva Jaramillo, destacó: “El alcalde Federico Gutiérrez ha insistido en la importancia de mantener viva la memoria de la ciudad, porque es allí donde entendemos quiénes somos y hacia dónde queremos seguir caminando como una Medellín diversa, multicultural y orgullosa de su origen”.

    De los archivos coloniales al formato ilustrado

    El libro consta de una primera parte escrita por los historiadores Paola Berrío y Mauricio Alejandro Gómez, y se apoya en una cuidadosa edición ilustrada a cargo del dibujante, escritor y editor Juan Carlos Restrepo Rivas.

    Para su creación, los autores consultaron la invaluable documentación del periodo colonial que se conserva en el Archivo Histórico, que incluye los 92 tomos que conforman el Archivo del Ilustre Cabildo, Justicia y Regimiento.

    Este acervo documental está incluido desde 2015 en el Registro de Memoria del Mundo de la Unesco para América Latina y el Caribe, lo que subraya la relevancia histórica de la publicación.

    La publicación busca impactar a docentes, estudiantes y a cualquier persona interesada en comprender la línea de tiempo que ha convertido a Medellín en una de las ciudades más relevantes del país y de América Latina.

    La presentación se realizó en el auditorio Torre de la Memoria de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, donde se distribuyeron los primeros 300 ejemplares.

    Memoria viva: Un libro ilustrado conmemora los 350 años de fundación de Medellín

    Foto de cortesía.

    Memoria viva: Un libro ilustrado conmemora los 350 años de fundación de Medellín

    Foto de cortesía.

    Memoria viva: Un libro ilustrado conmemora los 350 años de fundación de Medellín

    Foto de cortesía.

