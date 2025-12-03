Falleció reconocido cantante en trágico accidente de tránsito, apenas tenía 35 años

Resumen: El cantante ecuatoriano Anthony Morocho, conocido artísticamente como el 'Justin Bieber ecuatoriano', falleció a los 35 años tras un violento choque contra un camión en la vía Riobamba-Ambato. El artista, que pasó de ser bailarín a referente de la música popular, dejó consternados a sus seguidores no solo por su repentina muerte, sino por una publicación en redes hecha días antes que muchos interpretan ahora como una trágica premonición.

El telón cayó antes de tiempo para Anthony Morocho. A sus 35 años, el artista conocido cariñosamente como el ‘Príncipe del Popular Pop’ o el ‘Justin Bieber ecuatoriano’, encontró un final abrupto en el asfalto. La escena musical de Ecuador se encuentra conmocionada tras confirmarse su deceso, consecuencia de un devastador accidente de tránsito ocurrido en la vía que conecta a Riobamba con Ambato.

Un choque que silenció una voz en ascenso

Lo que comenzó como un trayecto rutinario por las carreteras de Chimborazo terminó en tragedia. Según los reportes preliminares, el vehículo particular en el que se movilizaba Morocho colisionó violentamente contra un camión. La magnitud del impacto fue tal que el automóvil del cantante quedó reducido a un amasijo de hierros, cobrando la vida del artista en el lugar de los hechos.

Aunque las autoridades de tránsito continúan investigando las causas exactas del siniestro para determinar responsabilidades, la certeza del desenlace ha dejado un vacío en sus seguidores.

Del baile al micrófono

La trayectoria de Morocho fue una de evolución constante. Antes de conquistar al público con su voz, se ganó el respeto en la industria del entretenimiento como coreógrafo y bailarín, compartiendo escenario con diversas figuras del medio. Sin embargo, su carisma lo empujó al frente del escenario, donde consolidó una carrera como solista con temas como ‘Te amo’, ‘Amigo amigo’ y ‘Pásenme un trago’.

Su apodo, el ‘Justin Bieber ecuatoriano’, no solo hacía referencia a su estilo juvenil, sino a la capacidad de conectar con una audiencia digital que seguía cada uno de sus pasos.

¿Una despedida anticipada?

En medio del dolor, un detalle ha estremecido a su comunidad digital. Apenas cuatro días antes del fatal accidente, Morocho realizó una publicación en su cuenta de Instagram que, vista en retrospectiva, adquiere un tono sombrío.

En el video, el cantante escribió: “¿Te gustó mi caída? Pues siéntate en primera fila”. Lo que en su momento fue interpretado como una frase de resiliencia o desafío ante los retos de la vida, hoy es leído por muchos de sus fanáticos como una involuntaria y escalofriante despedida, marcando el epílogo de una carrera que prometía seguir en ascenso.