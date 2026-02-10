Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Libre y a salvo! MinDefensa y Petro dieron detalles de la liberación de la senadora Aida Quilcué y sus escoltas

    La Guardia Indígena cerró el cerco a los captores mientras el Ejército sobrevolaba la región

    Publicado por: SoloDuque

    Primera imagen conocida de la senadora Aida Quilcué, tras ser rescatada de un intento de secuestro en Cauca
    Primera imagen conocida de la senadora Aida Quilcué, tras ser rescatada de un intento de secuestro en Cauca. Foto: MinDefensa
    ¡Libre y a salvo! MinDefensa y Petro dieron detalles de la liberación de la senadora Aida Quilcué y sus escoltas

    Resumen: El presidente Gustavo Petro se pronunció a través de sus redes sociales, así como el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- En los últimos minutos se ha confirmado la liberación de la senadora Aida Quilcué y su esquema de seguridad. El desenlace positivo fue reportado inicialmente por la Guardia Indígena y ratificado por las máximas autoridades del país, el presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez.

    La presión ejercida en el terreno por las comunidades indígenas del Cauca, sumada al despliegue operativo de la Fuerza Pública, obligó a los captores a dejar en libertad a la congresista y a sus acompañantes en una zona rural del departamento.

    Presión comunitaria y militar: Las claves del rescate

    El presidente Gustavo Petro se pronunció a través de sus redes sociales destacando la unión de fuerzas que permitió el regreso de la líder indígena:

    “La presión del pueblo indígena y de la fuerza pública, logró la liberación de la senadora Aida y sus acompañantes”, afirmó el mandatario.

    Por su parte, el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que tanto la senadora como sus escoltas se encuentran en buen estado de salud: “Todos están bien. Nuestra Fuerza Pública avanza a la zona para asegurar el perímetro y trasladarlos a un lugar seguro”.

    En contexto: Aida Quilcué ya está en libertad tras operativo relámpago de la Guardia Indígena

    Un operativo contra reloj

    Desde que se conoció el secuestro en el tramo Inzá – Totoró, la Guardia Indígena activó sus protocolos de búsqueda territorial, bloqueando puntos estratégicos y cerrando el cerco a los captores.

    Simultáneamente, helicópteros y tropas de la Tercera División del Ejército iniciaron un barrido por la zona, lo que finalmente hizo insostenible el secuestro para el grupo armado responsable, cuya identidad está por establecerse.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.