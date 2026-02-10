Primera imagen conocida de la senadora Aida Quilcué, tras ser rescatada de un intento de secuestro en Cauca. Foto: MinDefensa

Resumen: El presidente Gustavo Petro se pronunció a través de sus redes sociales, así como el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez

¡Libre y a salvo! MinDefensa y Petro dieron detalles de la liberación de la senadora Aida Quilcué y sus escoltas

Minuto30.com .- En los últimos minutos se ha confirmado la liberación de la senadora Aida Quilcué y su esquema de seguridad. El desenlace positivo fue reportado inicialmente por la Guardia Indígena y ratificado por las máximas autoridades del país, el presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez.

La presión ejercida en el terreno por las comunidades indígenas del Cauca, sumada al despliegue operativo de la Fuerza Pública, obligó a los captores a dejar en libertad a la congresista y a sus acompañantes en una zona rural del departamento.

Presión comunitaria y militar: Las claves del rescate

El presidente Gustavo Petro se pronunció a través de sus redes sociales destacando la unión de fuerzas que permitió el regreso de la líder indígena:

“La presión del pueblo indígena y de la fuerza pública, logró la liberación de la senadora Aida y sus acompañantes”, afirmó el mandatario.

Por su parte, el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que tanto la senadora como sus escoltas se encuentran en buen estado de salud: “Todos están bien. Nuestra Fuerza Pública avanza a la zona para asegurar el perímetro y trasladarlos a un lugar seguro”.

En contexto: Aida Quilcué ya está en libertad tras operativo relámpago de la Guardia Indígena

Un operativo contra reloj

Desde que se conoció el secuestro en el tramo Inzá – Totoró, la Guardia Indígena activó sus protocolos de búsqueda territorial, bloqueando puntos estratégicos y cerrando el cerco a los captores.

Simultáneamente, helicópteros y tropas de la Tercera División del Ejército iniciaron un barrido por la zona, lo que finalmente hizo insostenible el secuestro para el grupo armado responsable, cuya identidad está por establecerse.