Resumen: La senadora Aida Quilcué fue liberada en Totoró, Cauca, tras un operativo de la Guardia Indígena. Había sido retenida por las disidencias de la Dagoberto Ramos.

Aida Quilcué ya está en libertad tras operativo relámpago de la Guardia Indígena

Después de varias horas de máxima tensión que pusieron en vilo al país, la senadora del movimiento MAIS, Aida Quilcué, fue liberada en zona rural del municipio de Totoró, en el oriente del Cauca.

El exitoso desenlace se dio gracias a la rápida reacción de los líderes y comuneros de la guardia indígena, quienes emprendieron una intensa búsqueda territorial apenas se conoció que la parlamentaria había sido interceptada por hombres armados.

El calvario de la lideresa comenzó cuando se desplazaba desde La Plata (Huila) con destino a Popayán. Según los reportes, el grupo armado aprovechó un tramo sin señal celular entre los sectores de Córdoba y Gabriel López para detener la camioneta Toyota Hilux en la que viajaba la congresista.

En la zona, la guardia indígena halló inicialmente el vehículo abandonado, lo que activó de inmediato los protocolos de búsqueda y control en todos los resguardos aledaños para cerrarle el paso a los captores.

Lea también: IUBello presenta programas de Artes Digitales ante el Ministerio de Educación

Las autoridades de inteligencia señalan que en este corredor estratégico delinque la estructura Dagoberto Ramos, una facción de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’.

En esta región limítrofe entre Cauca y Huila, el grupo criminal es liderado por Alex Vitongo Andela, alias ‘Mi Pez’, quien controla el tráfico de estupefacientes y armas. Esta misma estructura ha sido señalada por constantes ataques contra la población civil y líderes sociales del oriente caucano.

Afortunadamente, la presión ejercida por la guardia indígena en el territorio surtió efecto, permitiendo que la senadora Aida Quilcué fuera dejada en libertad sana y salva.

A esta hora, Quilcué se encuentra bajo la protección de su comunidad y se espera un pronunciamiento oficial sobre su estado de salud.

Más noticias de Colombia