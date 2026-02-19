¡Libre, pero no exonerado! Expríncipe Andrés abandona la comisaría tras su arresto por el caso Epstein

Resumen: El expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor fue detenido el día en que cumplía 66 años en la finca de Sandringham, como parte de una investigación por presunta mala conducta en el ejercicio de un cargo público vinculada al caso de Jeffrey Epstein. Tras permanecer cerca de diez horas bajo custodia, fue dejado en libertad bajo investigación, mientras la Policía confirmó que concluyeron las diligencias en Norfolk y continúan otras actuaciones en Berkshire. El hermano del rey Carlos III seguirá siendo objeto de indagación mientras avanza el proceso judicial.

Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, fue arrestado y posteriormente puesto en libertad bajo investigación por sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público, según confirmó la Policía de Thames Valley. El procedimiento se produjo este jueves, día en que el exduque de York cumplió 66 años, y coincide con la investigación en curso derivada de la publicación de los archivos relacionados con Jeffrey Epstein.

Arresto y liberación

La detención fue realizada en su domicilio de Sandringham, en Norfolk, donde el exmiembro de la familia real residía tras dejar Royal Lodge, y se prolongó durante más de diez horas antes de que fuera puesto en libertad bajo investigación, según un comunicado oficial de la policía británica. La fuerza de seguridad también confirmó que las búsquedas en Norfolk han concluido, aunque continúan diligencias en propiedades vinculadas al exduque en Berkshire.

Andrés fue visto saliendo de la comisaría de Aylsham en un vehículo, aparentemente intentando evitar a la prensa, lo que simbolizó la sensibilidad mediática del caso.

Una investigación de alto nivel

Las autoridades no han presentado cargos formales, pero la investigación se centra en correos y documentos recientemente desclasificados que sugieren que Mountbatten-Windsor pudo haber compartido información oficial con Epstein mientras desempeñaba funciones como enviado especial del Reino Unido para el Comercio Internacional entre 2001 y 2011. Este tipo de conducta, de comprobarse, podría ser sancionada bajo el delito de misconduct in public office —una falta grave en el derecho británico que contempla penas severas, incluso cadena perpetua en casos extremos.

Contexto del caso Epstein

El nombre de Epstein ha sido sinónimo de escándalo desde su arresto en 2019 por cargos de tráfico sexual, y su relación con figuras poderosas sigue dando lugar a investigaciones en varias jurisdicciones internacionales. Los archivos recientes publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos incluyeron comunicaciones y pruebas de viajes, contactos y posibles intercambios informativos entre Epstein y terceros durante años.

Una de las víctimas más conocidas vinculadas a esta trama fue Virginia Giuffre, quien falleció en 2025 y cuyas memorias póstumas detallan abusos que, según ella, ocurrieron con la participación de figuras cercanas al fallecido financiero.

Repercusiones reales y gubernamentales

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, señaló públicamente que “nadie está por encima de la ley” ante el avance de las investigaciones, en un contexto de creciente exigencia social por transparencia y rendición de cuentas.

Por su parte, el rey Carlos III emitió un comunicado enfatizando la disposición de la monarquía a cooperar con las autoridades competentes y subrayando que el proceso legal debe seguir su curso sin interferencias.