¡Lo deja claro! Carlos III tras la detención de su hermano, el expríncipe Andrés: no intervendrá en el proceso judicial

Minuto30.com .- En un hecho histórico y sin precedentes para la Corona británica, el rey Carlos III rompió el silencio este jueves 19 de febrero tras confirmarse la detención de su hermano, el expríncipe Andrés. El monarca, mediante un comunicado oficial firmado como “Charles R.”, expresó su “profunda preocupación”, pero dejó claro que no intervendrá en el proceso judicial.

Andrés Mountbatten-Windsor fue detenido bajo la sospecha de mala conducta en cargo público, un cargo de extrema gravedad que ha llevado al Rey a marcar una distancia definitiva para proteger la legitimidad del trono.

El comunicado de “His Majesty The King”

El mensaje, emitido desde el Palacio de Buckingham, resalta la cooperación total de la Corona con las autoridades:

“He conocido con la más profunda preocupación las noticias sobre Andrew Mountbatten-Windsor… Lo que sigue ahora es el proceso completo, justo y adecuado. Como he dicho antes, las autoridades cuentan con nuestro apoyo y cooperación incondicionales. Permítanme decir claramente: la ley debe seguir su curso”.

Con estas palabras, Carlos III reafirma que su hermano será tratado como cualquier otro ciudadano ante la justicia británica, cerrando cualquier puerta a privilegios reales.

El ocaso de Andrés

La detención del expríncipe Andrés, quien ya había sido apartado de sus funciones reales tras el escándalo de Jeffrey Epstein, representa el golpe más bajo para su imagen pública. La investigación por “mala conducta en cargo público” sugiere que las autoridades han hallado evidencias sobre el uso indebido de su posición e influencia durante sus años de servicio oficial.

Puntos clave de la crisis:

Silencio Real: El Rey anunció que, mientras el proceso continúe, no hará más comentarios al respecto.

Continuidad del Deber: Carlos III enfatizó que él y el resto de la familia se centrarán en su “deber y servicio”, intentando separar el escándalo personal de la función estatal.

Cooperación: La mención de “cooperación total” indica que Buckingham no pondrá trabas a las solicitudes de información por parte de los investigadores.

Un precedente para la Monarquía

Expertos en realeza señalan que este es el momento más difícil del reinado de Carlos III. Al permitir que la ley actúe sobre un miembro de su propia sangre, el Rey busca modernizar la percepción de la Corona como una institución transparente y sujeta al escrutinio legal del siglo XXI.