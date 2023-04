La copa Libertadores comienza su frenética travesía

Redacción Deportes, 2 abr (EFE).- Las copas Libertadores y Sudamericana, los torneos de clubes más emblemáticos de la Conmebol, comienzan este martes en forma simultánea la fase de grupos, una frenética travesía de 32 equipos en cada uno de estos torneos en pos del título, el pase a otras competiciones y millonarios premios.

La Copa Libertadores, cuya historia se remonta a 1960, repartirá 207,8 millones de dólares en 2023, es decir, 32 millones más que en la edición de 2022 en la que se coronó Flamengo.

En otras palabras, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ha aprobado un aumento del botín en un 21 por ciento, como también elevó para este año en un 30 por ciento el monto de los premios en la Copa Sudamericana, que nació en 2002.

Con estos sustanciales reajustes, el campeón de la Libertadores 2023 se embolsará 18 millones de dólares, además de lo que obtuvo en las fases previas y al margen de los otros premios parciales.

COPA LIBERTADORES: AUCAS PONE A PRUEBA AL CAMPEÓN

La fase de grupos comenzará el 4 de abril con cinco partidos en ciudades de Colombia, Venezuela, Bolivia, Argentina y Perú, y está previsto que se extienda hasta el 29 de junio.

Independiente Medellín, Metropolitanos, The Strongest, Argentinos Juniors y Alianza Lima comenzarán en casa esta instancia que reúne a 32 equipos de los 10 países socios de la Conmebol.

Flamengo, campeón de la Libertadores en 1981, 2019 y 2022, debutará en la sexagésima cuarta edición este miércoles en los pagos de Aucas.

Brasileños y ecuatorianos fueron emparejados en el Grupo A, que ese mismo 5 de abril cerrará su primera jornada con el enfrentamiento entre Ñublense y Racing en territorio chileno.

Independiente del Valle, actual campeón de la Copa Sudamericana, debutará en la Libertadores este 4 de abril en la casa de Argentinos Juniors. Ambos equipos componen la llave E, que completan Liverpool y Corinthians.

Ese mismo martes, el primero de los tres días en los que se jugará la fase de grupos, se jugarán 5 partidos que involucran los dos del Grupo B y la apertura de la acción en D, E y G.

Tras la fase de grupos, el torneo desembocará en la serie de octavos de final, que se jugará del 1 al 10 de agosto. La tanda de partidos de ida han sido programados del 1 al 3 de agosto y la vuelta decisiva una semana después, entre los días 8 y 10.

Los cuartos de final se definirán entre el 22 y el 31 de agosto.

Después de una pausa de casi un mes, las semifinales transcurrirán del 26 de septiembre al 5 de octubre.

La Copa Libertadores se dirimirá el 11 de noviembre en el estadio Maracaná, de Río de Janeiro, hábitat del campeón actual.

Copa Libertadores: Partidos de la jornada 1 de la fase de grupos

04.04 Independiente Medellín (COL) – Internacional (BRA) G-B

04.04 Metropolitanos (VEN) – Nacional (URU) G-B

04.04 The Strongest (BOL) – River Plate (ARG) G-D

04.04 Argentinos Juniors (ARG) – Ind del Valle (ECU) G-E

04.04 Alianza Lima (PER) – Atl Paranaense (BRA) G-G

05.04 Sporting Cristal (PER) – Fluminense (BRA) G-D

05.04 Aucas (ECU) – Flamengo (BRA) G-A

05.04 Ñublense (CHI) – Racing Club (ARG) G-A

05.04 Cerro Porteño (PAR) – Barcelona (ECU) G-C

05.04 Bolívar (BOL) – Palmeiras (BRA) G-C

05.04 Deportivo Pereira (COL) – Colo Colo (CHI) G-F

05.04 Patronato (ARG) – Atlético Nacional (COL) G-H

06.04 Liverpool (URU) – Corinthians (BRA) G-E

06.04 Monagas (VEN) – Boca Juniors (BRA) G-F

06.04 Atlético Mineiro (BRA) – Libertad (PAR) G-G

06-04 Melgar (PER) – Olimpia (PAR) G-H

