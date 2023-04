Copa Sudamericana: 6 partidos y cinco grupos abren la fase de grupos

in

Redacción Deportes, 2 abr (EFE).- Las copas Libertadores y Sudamericana, los torneos de clubes más emblemáticos de la Conmebol, comienzan este martes en forma simultánea la fase de grupos, una frenética travesía de 32 equipos en cada uno de estos torneos en pos del título, el pase a otras competiciones y millonarios premios.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ha aprobado un aumento del botín en un 30 por ciento para el monto de los premios en la Copa Sudamericana, que nació en 2002.

Esta competición, que el año pasado conquistó por segunda ocasión Independiente del Valle, tiene prevista una bolsa global de 77,8 millones de dólares para repartir entre sus competidores.

El campeón de la Sudamericana 2023 se embolsará 5 millones de dólares, además de lo que obtuvo en las fases previas, y al margen de los otros premios parciales.

La fase de grupos de la vigésima segunda versión de la Copa Sudamericana comenzará este martes con partidos en ciudades de Chile, Brasil, Perú, Venezuela, Bolivia y Colombia.

Audax Italiano, Goiás, César Vallejo, Estudiantes de Mérida, Blooming y Millonarios abrirán en casa las acciones de los grupos E, G, A, H y F.

Esta instancia se extenderá hasta el 29 de junio, y desembocará en la eliminatoria directa con la participación de dieciséis equipos entre el 11 y el 20 de julio.

Los cuartos de final se definirán entre el 22 y el 31 de agosto.

Casi un mes después, el 26 de septiembre, comenzarán las semifinales, que cerrarán el 5 de octubre.

La final se jugará el 28 de octubre en un estadio de Montevideo aún por definir.

Copa Sudamericana: partidos de la semana 1 de la fase de grupos

04.04 Audax Italiano (CHI) – Newell’s Old Boys (ARG) G-E

04.04 Goiás (BRA) – Santa Fe (COL) G-G

04.04 César Vallejo (PER) – Liga de Quito (ECU) G-A

04.04 Estudiantes Mérida (VEN) – San Lorenzo (ARG) G-H

04.04 Blooming (BOL) – Santos (BRA) G-E

04.04 Millonarios (COL) – Def y Justicia (ARG) G-F

.

05.04 Fortaleza (BRA) – Palestino (CHI) G-H

05.04 Oriente Petrolero (BOL) – Estudiantes LP (ARG) G-C

05.04 Danubio (URU) – Emelec (ECU) G-B

05.04 América Mineiro (BRA) – Peñarol (URU) G-F

05.04 Gimnasia y Esgrima LP (ARG) – Universitario (PER) G-G

.

06.04 Huracán (ARG) – Guaraní (BRA) G-B

06.04 Magallanes (VEN) – Botafogo (BRA) G-A

06.04 Puerto Cabello (VEN) – Deportes Tolima (COL) G-D

06.04 Tacuary (PAR) – Bragantino (BRA) G-C

06.04 Tigre (ARG) – Sao Paulo (BRA) G-D

