La cantante Britney Spears se encuentra en medio de una batalla judicial para recuperar el control de su vida, personal y profesional, por cuenta de una tutela. Su padre tiene la custodia.

“Estos últimos días he estado pensando en Britney y en todo lo que está pasando. Es inaceptable que a cualquier mujer, o ser humano, que desee tener el control de su propio destino no se le permita vivir la vida como lo desea”, escribió Aguilera en Twitter junto a una foto de su infancia con Spears.

Ya son 13 años en la que Britney vive la situación “abusiva” y por la que James Spears, su padre y tutor legal, sigue decidiendo por ella en su vida personal y profesional.

To be silenced, ignored, bullied or denied support by those “close” to you is the most depleting, devastating and demeaning thing imaginable. The harmful mental and emotional damage this can take on a human spirit is nothing to be taken lightly.

— Christina Aguilera (@xtina) June 29, 2021