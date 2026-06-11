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    Fiscalía aclara si los acusados por el crimen de Sara Millerey quedarán libres

    El caso por el asesinato de Sara Millerey sigue avanzando. Mientras crece la expectativa por el futuro de los presuntos implicado

    Publicado por: Melissa Noreña

    Fiscalía aclara si los acusados por el crimen de Sara Millerey quedarán libres
    Fiscalía aclara si los acusados por el crimen de Sara Millerey quedarán libres

    Resumen: La Fiscalía aseguró que no existe riesgo de libertad por vencimiento de términos para los procesados por el homicidio de Sara Millerey en Bello.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Fiscalía General de la Nación aseguró que no existe riesgo de que los presuntos responsables del homicidio de Sara Millerey recuperen su libertad por vencimiento de términos, como se había advertido en los últimos días por parte de familiares y organizaciones que siguen de cerca el proceso judicial.
    El ente acusador explicó que todas las actuaciones relacionadas con la investigación se han realizado dentro de los plazos establecidos por la ley y que el caso avanza actualmente hacia la etapa de juicio.

    Sara Millerey, una mujer trans de 32 años, fue asesinada el 4 de abril de 2025 en el municipio de Bello, Antioquia, en un crimen que generó rechazo nacional y llamados de diferentes sectores para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.

    Según la Fiscalía, ya fue presentado el escrito de acusación contra Juan Camilo, alias “Teta”, y Juan David, alias “Chuky”, señalados como presuntos responsables del homicidio.

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    Además, un juez Penal del Circuito con Función de Conocimiento instaló la audiencia preparatoria de juicio, escenario en el que la Fiscalía presentó las pruebas técnicas y testimoniales recopiladas durante la investigación. Todo el material probatorio fue aceptado por el despacho judicial.

    No obstante, la defensa de los procesados apeló la decisión, por lo que ahora será el Tribunal Superior de Antioquia el encargado de revisar el caso antes de que se programe la audiencia de juicio oral.

    Paralelamente, ambos investigados fueron vinculados a otro proceso por el delito de concierto para delinquir, al ser señalados como presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘El Mesa’.

    La Fiscalía indicó que, en el caso de alias “Chuky”, también se le imputó un homicidio ocurrido en Bello en abril de 2020, motivo por el cual recibió una nueva medida de aseguramiento en centro carcelario.

    Entre tanto, alias “Teta” continuará privado de la libertad debido a una condena vigente de nueve años y diez meses de prisión, situación que, según las autoridades, descarta una eventual salida de prisión en el corto plazo.

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