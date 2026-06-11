Resumen: La Alcaldía de Medellín inició una nueva etapa de jornadas gratuitas de esterilización para perros y gatos en las 16 comunas y cinco corregimientos. La estrategia, dirigida a familias de estratos 1, 2 y 3, busca fortalecer el bienestar animal, promover la tenencia responsable y prevenir el abandono y la reproducción no controlada.

¡Atención Medellín! Arrancan las jornadas gratuitas de esterilización para más de 21.000 perros y gatos

La Alcaldía de Medellín puso en marcha una nueva fase de jornadas masivas de esterilización para perros y gatos con la que busca ampliar el acceso a este procedimiento en diferentes sectores de la ciudad. La meta para este 2026 es superar las 21.000 intervenciones, como parte de una estrategia orientada al bienestar animal, la prevención del abandono y el control de la reproducción no planificada.

La iniciativa llegará a las 16 comunas y a los cinco corregimientos del Distrito, con prioridad en zonas donde se han identificado mayores necesidades relacionadas con la atención y rescate de animales de compañía. El propósito es acercar la oferta institucional a las comunidades y facilitar que más familias puedan acceder gratuitamente al servicio.

Las jornadas están dirigidas a cuidadores de perros y gatos pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3. Para participar, la persona responsable del animal deberá ser mayor de edad y presentar la cuenta de servicios públicos correspondiente al lugar de residencia al momento de asistir al punto habilitado.

Un recorrido por los barrios y corregimientos

La secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz, destacó que esta apuesta busca fortalecer la cultura del cuidado responsable de los animales de compañía en todos los territorios de Medellín.

«Vamos a tener una apuesta muy significativa para recorrer los barrios, corregimientos, aportando al bienestar de los animales, también a la salud y, por supuesto, a la tenencia responsable de animales de compañía. Empezamos este 12 de junio y esperamos esterilizar más de 20.000 animalitos», señaló la funcionaria.

Además, explicó que el trabajo se desarrollará de manera articulada con líderes comunitarios y organizaciones locales para facilitar la participación de las familias interesadas.

Esto le podría interesar: La pasión por el Mundial también se vive en Medellín con torneos de fútbol para todas las edades

La programación iniciará este viernes 12 de junio, entre las 8:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde, en la Corporación Parque Arví, ubicada en el corregimiento Santa Elena. En este primer encuentro se atenderán 150 animales por orden de llegada.

Este será el único punto de la programación que incluirá una oferta complementaria, con servicios de vacunación, desparasitación, consultas veterinarias, espacios para emprendimientos relacionados con el bienestar animal y actividades pedagógicas enfocadas en la tenencia responsable y la protección de la fauna silvestre.

Posteriormente, las jornadas continuarán en distintos sectores de la ciudad. El sábado 13 de junio estarán en la UVA La Armonía, en Manrique; el martes 16 de junio llegarán al CAI Playón, en Santa Cruz; el miércoles 17 de junio se desarrollarán en la Plazoleta 13 de Noviembre, en Villa Hermosa; el jueves 18 de junio tendrán lugar en el Parque de Robledo; el viernes 19 de junio estarán en el parqueadero de los Edificios La Herradura, en Aranjuez, y el sábado 20 de junio finalizará este primer ciclo en la cancha cubierta de Castilla.

Más de 49.000 esterilizaciones durante esta administración

Las cifras reportadas por el Distrito muestran el alcance que ha tenido este programa durante la actual administración. Desde su inicio se han practicado 49.335 esterilizaciones, de las cuales 30.848 correspondieron a gatos y 18.487 a perros.

Del total acumulado, 26.415 procedimientos se realizaron durante 2024, mientras que en 2025 se registraron 22.310 intervenciones. En lo corrido de 2026, el balance es de 610 esterilizaciones, distribuidas entre 382 perros y 228 gatos.

Las autoridades invitaron a la ciudadanía a consultar el cronograma completo de las jornadas a través de los canales oficiales del Distrito y mediante la cuenta de Instagram @laperlamed, donde se divulgarán los detalles de cada una de las actividades programadas.