Resumen: La Alcaldía de Medellín demuele 12 casas en Villatina para realizar obras de mitigación por riesgo de deslizamiento. Las familias ya reciben atención social.

Avanza la demolición de 12 viviendas en Villatina por riesgo geológico

La Alcaldía de Medellín inició este martes 10 de febrero una intervención operativa integral en el barrio Villatina, ubicado en Villa Hermosa, con el fin de salvaguardar la vida de sus habitantes.

El operativo contempla la demolición controlada de 12 estructuras que fueron priorizadas tras un riguroso concepto técnico del DAGRD, el cual determinó que estas edificaciones se encuentran en una zona de alto riesgo por movimiento en masa.

Esta acción es el primer paso necesario para avanzar en las obras de mitigación y estabilización del terreno, buscando reducir la amenaza geológica que pesa sobre este sector del oriente de la ciudad.

La intervención se ejecuta bajo el marco de la declaratoria de calamidad pública decretada en 2025, tras identificarse fallas estructurales y de suelo que ponían en peligro inminente a las familias.

Según el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, las labores de mitigación requieren que el polígono de intervención esté completamente despejado para garantizar la seguridad de los operarios y de la comunidad colindante.

Las 12 viviendas intervenidas ya habían sido notificadas y desocupadas previamente, contando con un acompañamiento social permanente para evitar que fueran reocupadas de manera irregular.

Para coordinar las tareas en el territorio, se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) donde convergen la Policía Nacional, la Personería, la Defensoría del Pueblo y diversas secretarías del Distrito. El objetivo es asegurar que el proceso de demolición sea ordenado y que las familias, que ya fueron censadas y trasladadas a soluciones temporales, continúen recibiendo la oferta institucional.

Las autoridades locales mantienen un monitoreo constante en Villatina para evitar que nuevas construcciones se levanten en zonas de ladera no aptas para la vivienda.

