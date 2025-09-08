Liberaron a los 45 militares secuestrados en el Cauca: 7 siguen retenidos

Resumen: 45 militares secuestrados en el Cauca fueron liberados, pero el presidente Petro asegura que 7 siguen retenidos. Un soldado relató el 'humillante' cautiverio.

Una noticia agridulce se confirmó en la tarde del lunes 8 de septiembre. El Ejército Nacional confirmó que un grupo de 45 militares secuestrados en el Cauca fue liberado y evacuado a Popayán para recibir atención médica.

La retención masiva de los 72 militares iniciales ocurrió en la vereda el Tigre, del municipio de El Tambo, mientras operaban en una zona afectada por el narcotráfico y la minería ilegal.

El presidente Petro se pronunció en su cuenta de X: «Han sido liberados todos los militares en manos de civiles. La población en regiones de cultivos de hoja de coca y oro ilícito, debe dejar de obedecer órdenes de las mafias. El estado de Colombia es un estado soberano y popular».

No obstante, el mandatario aseguró que aún hay siete uniformados retenidos por la comunidad, quienes, al parecer, están siendo instrumentalizados por grupos armados.

Uno de los soldados que logró ser liberado relató a Noticias Caracol que se sentía «humillado» y «maniatado» al verse rodeado por civiles, que impidieron su evacuación y la de sus compañeros.

El militar expresó su frustración ante un sistema de justicia que es «demasiado fuerte» con ellos, pero «muy laxa y permisiva» con los criminales.

El soldado aseguró que estas asonadas “bajan la moral” de las Fuerzas Militares, aunque reafirmó su compromiso de no rendirse.

