Lo retuvieron en Marinilla y apareció muerto en Concepción: así hallaron a alias Cáncer

Resumen: La Policía investiga el caso de un joven retenido en Marinilla que apareció muerto en zona rural de Concepción. Autoridades buscan a los responsables.

La Policía Nacional investiga el hallazgo del cuerpo sin vida de un joven retenido en Marinilla, cuyo cadáver fue encontrado en la mañana del pasado domingo 7 de septiembre en zona rural de Concepción.

El hallazgo se produjo en la vía que conecta a la vereda La Cita, donde la víctima, de aproximadamente 19 años de edad y sin documentos de identidad, presentaba al parecer impactos de arma de fuego.

Posteriormente, las labores de verificación realizadas por la Unidad Básica de Investigación Criminal y personal de inteligencia militar permitieron establecer que la víctima sería Sebastián, alias Cáncer, quien había sido reportado como retenido de manera forzada en Marinilla el 6 de septiembre.

El joven registraba antecedentes judiciales por los delitos de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, municiones y violencia intrafamiliar.

La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, el CTI y el Gaula Militar, adelanta las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen, identificar a los responsables y judicializarlos.

