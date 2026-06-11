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    El cuerpo de Adriana María Ramírez se encuentra en Medicina Legal de Medellín

    La entidad hace un llamado a los familiares para que se acerquen a sus instalaciones

    Publicado por: Juan Manuel

    2 MORGUE Adriana Maria Ramirez
    El cuerpo de Adriana María Ramírez se encuentra en Medicina Legal de Medellín

    Resumen: El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente de Medellín, informó que en sus instalaciones se encuentra el cuerpo de Adriana María Ramírez, de 36 años de edad. Según el reporte, nació el 9 de julio de 1989 en Bello, Antioquia, y fue ingresada a la sede de Medellín el 7 de junio de 2026.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente de Medellín, informó que en sus instalaciones se encuentra el cuerpo de Adriana María Ramírez, de 36 años de edad. Según el reporte, nació el 9 de julio de 1989 en Bello, Antioquia, y fue ingresada a la sede de Medellín el 7 de junio de 2026.

    La entidad hace un llamado a los familiares de Adriana María Ramírez para que se acerquen a sus instalaciones con el fin de adelantar los trámites correspondientes. La información fue divulgada como parte de los procedimientos de identificación y contacto con sus seres queridos.

    Los familiares o personas que puedan aportar información pueden dirigirse a la sede de Medicina Legal ubicada en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe, en Medellín. También pueden comunicarse al teléfono 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200, para recibir orientación sobre el proceso.


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