El cuerpo de Adriana María Ramírez se encuentra en Medicina Legal de Medellín

Resumen: El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente de Medellín , informó que en sus instalaciones se encuentra el cuerpo de Adriana María Ramírez, de 36 años de edad. Según el reporte, nació el 9 de julio de 1989 en Bello, Antioquia , y fue ingresada a la sede de Medellín el 7 de junio de 2026.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente de Medellín, informó que en sus instalaciones se encuentra el cuerpo de Adriana María Ramírez, de 36 años de edad. Según el reporte, nació el 9 de julio de 1989 en Bello, Antioquia, y fue ingresada a la sede de Medellín el 7 de junio de 2026.

La entidad hace un llamado a los familiares de Adriana María Ramírez para que se acerquen a sus instalaciones con el fin de adelantar los trámites correspondientes. La información fue divulgada como parte de los procedimientos de identificación y contacto con sus seres queridos.

Los familiares o personas que puedan aportar información pueden dirigirse a la sede de Medicina Legal ubicada en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe, en Medellín. También pueden comunicarse al teléfono 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200, para recibir orientación sobre el proceso.