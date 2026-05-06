¡Volvió a la selva! Liberan ocelote criado en cautiverio en Antioquia

La liberación de un ocelote en el Urabá antioqueño marca un nuevo avance en los procesos de rehabilitación de fauna silvestre en la región. El felino fue reintroducido en un entorno natural tras completar un proceso especializado que garantizó sus condiciones para sobrevivir en libertad.

El ocelote, que había llegado siendo una cría a un centro de atención de fauna, fue sometido a un proceso integral de recuperación bajo el cuidado de profesionales en distintas áreas.

Durante su permanencia, se evaluaron aspectos clave como su comportamiento, salud y capacidad de adaptación, elementos fundamentales para determinar su retorno al hábitat natural.

La liberación se llevó a cabo en una zona estratégica entre los municipios de Dabeiba y Mutatá, un territorio que, según las autoridades ambientales, ofrece condiciones adecuadas para la supervivencia de la especie.

Este lugar cuenta con conectividad ecológica y acceso a fuentes de agua, factores esenciales para el desplazamiento y la alimentación del animal.

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Especialistas indicaron que uno de los aspectos más importantes del proceso fue que el felino mantuviera conductas propias de su especie, como evitar el contacto con humanos y desarrollar habilidades de caza. Estas capacidades fueron fortalecidas durante su etapa de rehabilitación, lo que permitió confirmar su aptitud para la vida silvestre.

Desde las entidades involucradas destacaron este caso como un ejemplo exitoso de recuperación de fauna, ya que representa el retorno de un individuo a su ecosistema natural. Además, señalaron que este tipo de acciones contribuyen a la conservación de la biodiversidad en el territorio.

Las autoridades también reiteraron el llamado a la ciudadanía para no intervenir ni manipular animales silvestres, y en caso de encontrar alguno en riesgo, reportarlo a las entidades competentes.

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