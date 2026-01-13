Resumen: Avanza la construcción del grupo 3 de TransMilenio por la avenida 68. El deprimido exclusivo para buses ya supera el 70 % de ejecución.

Avanza obra clave de TransMilenio en la avenida 68: deprimido ya supera el 70% de ejecución

La construcción del grupo 3 del proyecto TransMilenio por la avenida 68 continúa registrando avances significativos. Este tramo, que se extiende desde la avenida de Las Américas hasta la calle 13, incluye un deprimido exclusivo para buses articulados, pieza clave para la futura conexión operativa entre Las Américas, la avenida 68 y los grupos 4 y 5 del corredor.

De acuerdo con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), el proyecto ya superó el 70% de ejecución total, mientras que el deprimido (una de las estructuras más complejas) alcanza cerca del 80% de avance, tras haber sido recibido en apenas un 13% a comienzos de 2024.

“El deprimido es bidireccional y exclusivo para TransMilenio. Tiene 480 metros de longitud y ya hay más de 300 metros construidos. Esperamos que a finales de febrero los dos frentes de obra se encuentren”, explicó el director del IDU, Orlando Molano, al entregar el balance del proyecto.

Entre los trabajos ya finalizados se encuentra la instalación total de los pilotes, elementos estructurales que soportan la obra desde el subsuelo, así como la hincada de tablestacas, muros de acero que estabilizan el terreno y evitan desplazamientos de tierra durante la excavación.

Lea también: La lluvia pasó factura: derrumbe tapa la vía Nariño–Sonsón

Actualmente, las labores se concentran en la construcción de vigas superiores, excavaciones de primer y segundo nivel y la ejecución de la losa de fondo en varios módulos del deprimido.

Según el IDU, restan aproximadamente 100 metros para lograr el empalme completo entre el tramo que avanza desde la avenida de Las Américas y el que se construye desde la avenida 68.

El grupo 3 de la TransMilenio avenida 68 abarca una longitud de 1,04 kilómetros e incluye la intervención de 23.911 metros cuadrados de espacio público, además de 7.228 metros cuadrados de zonas verdes, con el objetivo de mejorar el entorno urbano del sector.

El proyecto también contempla la construcción de 0,84 kilómetros de ciclorruta, un puente peatonal que ya fue puesto en funcionamiento y la edificación de la estación de TransMilenio de la calle 11, donde actualmente se adelanta el montaje de los vagones norte y sur, junto con pasarelas y cubiertas.

Desde el IDU señalaron que estos avances permitirán acelerar el cronograma y acercarse a la puesta en operación de este tramo estratégico del sistema de transporte masivo en Bogotá.

Más noticias de Bogotá