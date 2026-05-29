Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8 2 - 8
Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8 2 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Liberan en Tame al hijo del exalcalde de Tame tras cinco días de secuestro en Arauca

    La entrega se realizó mediante un proceso de mediación humanitaria con acompañamiento de distintas entidades en la región.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Liberan en Tame al hijo del exalcalde de Tame tras cinco días de secuestro en Arauca
    Foto: Defensoría
    Liberan en Tame al hijo del exalcalde de Tame tras cinco días de secuestro en Arauca

    Resumen: Fue liberado en zona rural de Tame, Arauca, Iván Alfredo Guzmán, hijo del exalcalde del municipio, luego de permanecer cinco días en poder de un grupo armado ilegal. Junto a él también fue entregado otra persona que estaba secuestrada, en el marco de una operación de carácter humanitario con acompañamiento de varias entidades. El hecho se dio en medio de la situación de orden público en la región y ha generado llamados a respetar el Derecho Internacional Humanitario.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Luego de permanecer cinco días en poder de un grupo armado ilegal, fue liberado en zona rural de Tame, Arauca, Iván Alfredo Guzmán, hijo del exalcalde del municipio Alfredo Guzmán. La entrega se realizó en el marco de un proceso humanitario que permitió su regreso a la libertad junto a otra persona que también se encontraba secuestrada.

    De acuerdo con la información confirmada por la Defensoría del Pueblo, junto a Guzmán también fue liberado Plácido Ovallos Rangel, quien permanecía en las mismas condiciones de cautiverio. Ambos fueron entregados en un punto previamente acordado, con acompañamiento de una misión humanitaria.

    El hecho se produjo en medio de la tensión que persiste en varias zonas rurales del departamento, donde continúan registrándose situaciones asociadas al conflicto armado.

    Según los reportes conocidos, el secuestro de Guzmán se habría registrado en la madrugada del lunes 25 de mayo en el casco urbano de Tame. Días después, el grupo responsable habría reconocido su retención, en el contexto de acciones que denominó como de “control territorial”.

    Esto le podría interesar: ¡Abandono estatal! «La población civil convivió dos días con la muerte»: defensora del pueblo sobre cruentos enfrentamientos en Guaviare

    En ese momento, también se había indicado públicamente que la entrega de los retenidos se haría a través de mecanismos humanitarios. Sobre este punto, se conoció que el ciudadano liberado es estudiante de Derecho y trabaja en la Contraloría General en Bogotá, aunque se encontraba en el municipio visitando a su familia cuando ocurrió el hecho.

    La liberación de ambos ciudadanos fue posible gracias a la intervención de una comisión humanitaria integrada por la Defensoría del Pueblo, la Cruz Roja y la Iglesia Católica, con apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja.

    La entrega se realizó en un punto acordado previamente en zona rural del departamento, en medio de condiciones de seguridad controladas por los organismos humanitarios que facilitaron el proceso.

    Tras conocerse la liberación, el caso ha generado pronunciamientos y atención en distintas regiones del país, en medio de llamados a respetar el Derecho Internacional Humanitario y a reducir los hechos de secuestro que afectan a la población civil en zonas rurales.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Medellín está en Obra – Parque Primavera Norte

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.