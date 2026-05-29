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    ¡Abandono estatal! «La población civil convivió dos días con la muerte»: defensora del pueblo sobre cruentos enfrentamientos en Guaviare

    De los 48 cuerpos recuperados en Guaviare, 38 aún permanecen sin identificar, confirmó la defensora del Pueblo Iris Marín

    Publicado por: SoloDuque

    Alguna vez "Ivan Mordisco" y "Calarcá" fueron amigos... pero hoy no!!! creuntos combates dejan más de 50 muertos
    Alguna vez "Ivan Mordisco" y "Calarcá" fueron amigos... pero hoy no!!!. Foto: Redes Sociales
    ¡Abandono estatal! «La población civil convivió dos días con la muerte»: defensora del pueblo sobre cruentos enfrentamientos en Guaviare

    Resumen: "Mucho por reflexionar. Por ahora duelo, porque estas personas, aunque presuntamente combatientes, son pérdidas humanas, ¡algunas adolescentes! para quienes este terminó siendo su destino": Iris Marín sobre combates entre disidencias que dejaron casi 50 muertos

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Una verdadera tragedia humanitaria se ha confirmado en el sur del país. La Defensoría del Pueblo, en cabeza de Iris Marín Ortiz, entregó un escabroso balance tras los violentos enfrentamientos armados protagonizados por dos facciones disidentes de las FARC en zona rural de San José del Guaviare. El saldo preliminar es de 48 personas muertas, con el agravante de que varias de las víctimas serían adolescentes reclutados forzosamente.

    El epicentro de la guerra territorial

    De acuerdo con el reporte oficial de la Defensoría, la masacre ocurrió bajo el siguiente contexto:

    Fecha de los enfrentamientos: Martes 26 de mayo.

    Ubicación: Sectores de La Siberia, Caño Cumare y Pipiral, en la zona rural de San José del Guaviare.

    Grupos involucrados: Los combates se libraron entre miembros del Estado Mayor Central (EMC) al mando de alias “Iván Mordisco” y el autodenominado bloque EMBF bajo el mando de alias “Calarcá Córdoba”.

    El drama de la comunidad: Dos días conviviendo con la muerte

    Uno de los detalles más desgarradores entregados por la defensora Iris Marín fue el abandono estatal que sufrieron los habitantes de la zona.

    Debido al aislamiento, la falta de presencia institucional y el nulo control territorial por parte de las autoridades, las comunidades locales tuvieron que lidiar solas, durante dos días, con los cuerpos apilados de los combatientes caídos. La funcionaria describió la situación como «una escena desoladora y espeluznante, que nos reta humanamente».

    Cruentas imágenes revelan la magnitud de la masacre ocurrida entre las disidencias el pasado 26 de mayo en Guaviare

    Cruentas imágenes revelan la magnitud de la masacre ocurrida entre las disidencias el pasado 26 de mayo en Guaviare

    Rescate humanitario y alerta por menores de edad

    Finalmente, una gran misión humanitaria conjunta logró ingresar a la zona para realizar la Inspección Técnica a cadáver y la gestión digna de los cuerpos. En esta operación participaron:

    Defensoría del Pueblo (Regional Guaviare).

    Cuerpo de Bomberos.

    MAPP/OEA y Misión de Verificación de la ONU.

    Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

    Gobernación del Guaviare y Alcaldía de San José.

    Sobre la identidad de los fallecidos, la Defensora del Pueblo emitió una grave alerta a los medios de comunicación: de los 48 cuerpos recuperados, 38 aún permanecen sin identificar, y existe información preliminar contundente que indica que varios de los muertos son menores de edad que habrían sido víctimas de reclutamiento forzado.

    El mensaje de la Defensora del Pueblo

    A través de su cuenta de X, Iris Marín Ortiz reflexionó sobre la tragedia y el valor de la vida humana en medio del conflicto:

    «Mucho por reflexionar. Por ahora duelo, porque estas personas, aunque presuntamente combatientes, son pérdidas humanas, ¡algunas adolescentes! para quienes este terminó siendo su destino».

    La identificación plena de los cuerpos y el esclarecimiento de los hechos ya se encuentran en manos de las autoridades competentes.

    Comunicado de la Defensoría del Pueblo

    ataque disidencias defensoria del pueblo

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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