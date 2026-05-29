Alguna vez "Ivan Mordisco" y "Calarcá" fueron amigos... pero hoy no!!!. Foto: Redes Sociales

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Resumen: "Mucho por reflexionar. Por ahora duelo, porque estas personas, aunque presuntamente combatientes, son pérdidas humanas, ¡algunas adolescentes! para quienes este terminó siendo su destino": Iris Marín sobre combates entre disidencias que dejaron casi 50 muertos

¡Abandono estatal! «La población civil convivió dos días con la muerte»: defensora del pueblo sobre cruentos enfrentamientos en Guaviare

Una verdadera tragedia humanitaria se ha confirmado en el sur del país. La Defensoría del Pueblo, en cabeza de Iris Marín Ortiz, entregó un escabroso balance tras los violentos enfrentamientos armados protagonizados por dos facciones disidentes de las FARC en zona rural de San José del Guaviare. El saldo preliminar es de 48 personas muertas, con el agravante de que varias de las víctimas serían adolescentes reclutados forzosamente.

El epicentro de la guerra territorial

De acuerdo con el reporte oficial de la Defensoría, la masacre ocurrió bajo el siguiente contexto:

Fecha de los enfrentamientos: Martes 26 de mayo.

Ubicación: Sectores de La Siberia, Caño Cumare y Pipiral, en la zona rural de San José del Guaviare.

Grupos involucrados: Los combates se libraron entre miembros del Estado Mayor Central (EMC) al mando de alias “Iván Mordisco” y el autodenominado bloque EMBF bajo el mando de alias “Calarcá Córdoba”.

El drama de la comunidad: Dos días conviviendo con la muerte

Uno de los detalles más desgarradores entregados por la defensora Iris Marín fue el abandono estatal que sufrieron los habitantes de la zona.

Debido al aislamiento, la falta de presencia institucional y el nulo control territorial por parte de las autoridades, las comunidades locales tuvieron que lidiar solas, durante dos días, con los cuerpos apilados de los combatientes caídos. La funcionaria describió la situación como «una escena desoladora y espeluznante, que nos reta humanamente».

Rescate humanitario y alerta por menores de edad

Finalmente, una gran misión humanitaria conjunta logró ingresar a la zona para realizar la Inspección Técnica a cadáver y la gestión digna de los cuerpos. En esta operación participaron:

Defensoría del Pueblo (Regional Guaviare).

Cuerpo de Bomberos.

MAPP/OEA y Misión de Verificación de la ONU.

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Gobernación del Guaviare y Alcaldía de San José.

Sobre la identidad de los fallecidos, la Defensora del Pueblo emitió una grave alerta a los medios de comunicación: de los 48 cuerpos recuperados, 38 aún permanecen sin identificar, y existe información preliminar contundente que indica que varios de los muertos son menores de edad que habrían sido víctimas de reclutamiento forzado.

El mensaje de la Defensora del Pueblo

A través de su cuenta de X, Iris Marín Ortiz reflexionó sobre la tragedia y el valor de la vida humana en medio del conflicto:

«Mucho por reflexionar. Por ahora duelo, porque estas personas, aunque presuntamente combatientes, son pérdidas humanas, ¡algunas adolescentes! para quienes este terminó siendo su destino».

La identificación plena de los cuerpos y el esclarecimiento de los hechos ya se encuentran en manos de las autoridades competentes.

Comunicado de la Defensoría del Pueblo