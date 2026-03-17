Resumen: Liberan a dos menores secuestradas en Antioquia tras cinco días en poder de disidencias. Fueron entregadas en operación humanitaria.

Liberan a dos menores secuestradas en Antioquia: estuvieron cinco días en poder de las disidencias

Las autoridades confirmaron la liberación de dos menores secuestradas en Antioquia, quienes permanecieron retenidas durante varios días presuntamente por las disidencias.

Las adolescentes, de 14 y 15 años, habían sido secuestradas en el corregimiento de Puerto López, en el municipio de El Bagre, en el Bajo Cauca antioqueño.

Su liberación se produjo en zona rural de Remedios, gracias a una operación humanitaria liderada por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que actuó como intermediario neutral.

De acuerdo con la información conocida, las menores secuestradas en Antioquia estuvieron en poder del grupo armado durante cinco días. Durante ese tiempo, habrían sido sometidas a interrogatorios, tras ser señaladas de presuntamente colaborar con el Clan del Golfo.

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La entrega de las adolescentes fue realizada por integrantes de una estructura disidente de las antiguas Farc, específicamente del Frente 4, en medio de un proceso de diálogo humanitario que permitió concretar la liberación sin enfrentamientos.

Tras recuperar su libertad, las jóvenes fueron trasladadas en un vehículo humanitario hacia un lugar seguro, donde iniciarán el proceso de atención integral y posterior reunificación con sus familias.

Aunque por ahora no se han revelado detalles sobre el estado de salud de las adolescentes, las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades penales.

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