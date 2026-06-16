Resumen: El Consejo de Estado admitió una demanda contra la eliminación del requisito de segundo idioma para embajadores de Colombia. El proceso evaluará la legalidad de la medida.

Consejo de Estado estudia demanda contra polémica decisión que eliminó requisito de idioma para embajadores

El Consejo de Estado admitió una demanda de nulidad contra la decisión que eliminó el requisito de dominio de un segundo idioma para ejercer como embajadores de Colombia, una medida adoptada por el Ministerio de Relaciones Exteriores desde agosto de 2025.

La acción judicial fue presentada por UNIDIPLO, sindicato que agrupa a funcionarios de carrera diplomática, que cuestiona la modificación realizada al Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de la Cancillería.

Según la organización, la eliminación de esta exigencia para los embajadores representa una contradicción frente a los requisitos que deben cumplir quienes ingresan a la carrera diplomática.

Lea también: Cayó en Envigado alias ‘El Francés’, señalado capo del narcotráfico internacional buscado por Interpol

De acuerdo con el sindicato, el artículo 20 del Decreto Ley 274 de 2000 establece que quienes aspiran a ingresar al servicio diplomático deben hablar y escribir correctamente, además del español, otro idioma de uso diplomático.

Por esta razón, consideran incoherente que el requisito se mantenga para los niveles iniciales, pero desaparezca para quienes ocupan el cargo más alto dentro de la representación internacional del país.

UNIDIPLO también hizo un llamado al próximo Gobierno nacional para que restablezca esta condición y fortalezca los estándares de mérito y competencia en el Servicio Exterior colombiano.

Aunque la admisión de la demanda no implica que el Consejo de Estado haya tomado una decisión sobre el fondo del asunto, sí marca el inicio del proceso judicial.

Más noticias de Colombia