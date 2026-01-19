Liberan a cinco policías secuestrados por el ELN en Norte de Santander

Resumen: Liberan a cinco policías secuestrados por el ELN en la vía Cúcuta–Tibú. Los uniformados estuvieron 13 días en cautiverio y se encuentran en buen estado de salud.

La liberación de policías secuestrados por el ELN fue confirmada el pasado domingo 18 de enero por la Defensoría del Pueblo, luego de que cinco uniformados recuperaran su libertad tras permanecer 13 días en cautiverio en la región del Catatumbo, Norte de Santander.

Los policías habían sido retenidos ilegalmente desde el 6 de enero, cuando se movilizaban en un bus de servicio público por la vía que comunica a Cúcuta con Tibú, en el sector conocido como La Llana.

De acuerdo con la entidad, la liberación de policías se logró gracias a una misión humanitaria conformada por la Defensoría del Pueblo, la Iglesia católica y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, que adelantó gestiones para garantizar un retorno seguro de los uniformados a la libertad.

Los policías liberados fueron identificados como Daniel de Jesús, Ramón Alberto, Edwin Fabián Manosalva, José Ricardo y Carlos Eduardo. Según el reporte oficial, todos se encuentran en buen estado de salud, pese a haber permanecido casi dos semanas privados de la libertad.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, calificó la noticia como un “alivio” tanto para los uniformados como para sus familias. No obstante, reiteró el llamado urgente a los grupos armados ilegales para que liberen de manera inmediata e incondicional a todas las personas que aún permanecen secuestradas en distintas regiones del país.

La liberación se produce en medio de una grave crisis humanitaria en el Catatumbo, zona que completa cerca de un año de intensos enfrentamientos entre el ELN y disidencias armadas, dejando más de 100.000 personas desplazadas y una población civil atrapada en medio del conflicto.

