Tras 12 años de abandono, por fin reviven estratégico CAI en el occidente de Bogotá

En la mañana de este lunes 19 de enero, la alcaldía de Bogotá saldó una deuda histórica con los habitantes del occidente de la capital. Tras más de una década de abandono, las autoridades pusieron oficialmente en funcionamiento la infraestructura del CAI de la calle 80, ubicado en el barrio El Cortijo.

Este punto estratégico de vigilancia ciudadana permaneció inactivo durante 12 años, un periodo en el que la comunidad de Engativá denunció constantemente un vacío en la respuesta policial y un aumento en la percepción de inseguridad en los barrios aledaños.

El evento de entrega estuvo encabezado por el alcalde Carlos Fernando Galán, quien estuvo acompañado por el secretario de Seguridad, César Restrepo, y la cúpula de la Policía Metropolitana.

Durante el acto, el mandatario enfatizó que la reapertura es una respuesta directa al clamor de los vecinos, quienes veían con frustración cómo una edificación diseñada para su protección se deterioraba sin uso alguno.

“Teníamos esta infraestructura construida hace más de 10 o 12 años y estaba sin funcionar. Los voceros del sector nos reclamaban porque se tenía una herramienta que se podía utilizar y no se estaba haciendo”, señaló Galán.

Para garantizar que este centro de atención inmediata no sea solo una fachada, se han asignado de manera permanente 21 uniformados y un parque automotor compuesto por nueve motocicletas.

Esta fuerza operativa tiene como misión custodiar barrios críticos como Gran Granada y El Cortijo, además de vigilar el corredor de la calle 80, una de las arterias viales más importantes para la salida y entrada de vehículos a la ciudad.

Antes de esta puesta en marcha, la seguridad de la zona dependía de cuadrantes lejanos como los de Villas de Granada o Ciudadela Colsubsidio, lo que dilataba los tiempos de reacción.

Con la activación de este CAI, que contó con una inversión de $289 millones de pesos, se espera optimizar el patrullaje las 24 horas del día, extendiendo la vigilancia hasta el emblemático Puente de Guadua.

