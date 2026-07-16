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Resumen: Un hombre fue sentenciado en Estados Unidos tras declararse culpable por transferir armas que serían utilizadas en un plan para cometer un tiroteo durante un concierto de Bad Bunny en Atlanta. La investigación del FBI permitió frustrar el ataque antes de que se llevara a cabo y, además de la pena ya cumplida en prisión, el acusado deberá cumplir tres años de libertad condicional, recibir tratamiento de salud mental y realizar servicio comu

¡Buscaba causar una tragedia! Sentencian al hombre que planeó un tiroteo en un concierto de Bad Bunny

Un hombre de 60 años, identificado como Mark Adams Prieto y residente del estado de Arizona, fue sentenciado en Estados Unidos luego de admitir su responsabilidad en un caso relacionado con la venta de armas destinadas a un ataque que, según las autoridades, pretendía ejecutarse durante uno de los conciertos del cantante Bad Bunny en Atlanta, Georgia.

Según reportes de medios internacionales, Prieto recibió una condena equivalente al tiempo que ya había permanecido bajo custodia federal, cerca de 26 meses, además de tres años de libertad condicional.

La investigación surgió tras descubrir un plan para perpetrar un tiroteo masivo durante las presentaciones que el artista puertorriqueño ofrecería en Atlanta a mediados de mayo de 2024. De acuerdo con la Fiscalía estadounidense, el propósito del acusado era desencadenar una guerra racial atacando a los asistentes.

Se declaró culpable como parte de un acuerdo

Prieto aceptó un cargo relacionado con la transferencia de un arma de fuego para ser utilizada en la comisión de un delito, luego de alcanzar un acuerdo con la Fiscalía ante un tribunal federal de Phoenix.

Inicialmente enfrentaba varias acusaciones, entre ellas tráfico de armas y posesión de un rifle de cañón corto no registrado. Sin embargo, esos cargos fueron retirados como parte del acuerdo judicial.

Las autoridades señalaron que el hombre sostenía ideas extremistas y buscó apoyo para ejecutar el ataque, creyendo que dos personas que conoció en exposiciones de armas compartían sus mismas convicciones.

No obstante, ambos resultaron ser una fuente confidencial y un agente encubierto del FBI, quienes documentaron las conversaciones y permitieron frustrar el plan antes de que pudiera ejecutarse. Esta información fue dada a conocer por medios internacionales, que siguieron el desarrollo del proceso judicial.

El concierto fue elegido como objetivo

Las pesquisas establecieron que Prieto escogió uno de los conciertos de Bad Bunny en Atlanta por la gran cantidad de asistentes que esperaba congregar.

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Según la Fiscalía, habló de utilizar rifles semiautomáticos para disparar contra la multitud y armas con mira telescópica para atacar a quienes intentaran escapar.

También discutió la posibilidad de ocultar su identidad con máscaras y sudaderas, dejar banderas confederadas en el lugar, reproducir mensajes de odio mediante un sistema de sonido e incluso disparar contra los neumáticos de los vehículos para dificultar la huida de las personas.

Los investigadores añadieron que llegó a plantear el robo de un vehículo en Georgia y deshacerse de él después del ataque.

Vendió armas al agente infiltrado

Como parte del operativo encubierto, Prieto realizó dos ventas de armas al agente del FBI durante exposiciones organizadas en Arizona.

La primera ocurrió en febrero de 2024, cuando entregó un rifle estilo AK por 2.000 dólares en Phoenix. Un mes después vendió un rifle AR-15 por 1.000 dólares en Prescott Valley y, según la Fiscalía, aseguró que esa arma debía utilizarse en el atentado.

El 14 de mayo de 2024 fue capturado mientras viajaba por la Interestatal 40, en Nuevo México. En el vehículo que conducía las autoridades encontraron siete armas de fuego.

Posteriormente, durante un registro a la vivienda donde residía en Prescott Valley, los agentes hallaron más de 150 armas de fuego pertenecientes al acusado y al propietario del inmueble.

Las condiciones de la sentencia

Aunque la justicia estadounidense determinó que la pena de prisión quedó saldada con el tiempo que permaneció detenido, Prieto deberá cumplir tres años de libertad supervisada.

De acuerdo con la información divulgada por medios internacionales, entre las condiciones impuestas figuran la prohibición de poseer armas de fuego o municiones, la obligación de someterse a una evaluación y tratamiento de salud mental, además de completar 200 horas de servicio comunitario.