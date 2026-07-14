Resumen: Los secuestrados en Chocó fueron liberados durante una operación de las Fuerzas Militares. Dos soldados murieron y cinco más resultaron heridos en los enfrentamientos.

¡Liberan a los 39 secuestrados en Chocó! Dos soldados murieron durante el operativo militar

Los secuestrados en Chocó que permanecían retenidos en el corredor vial entre Quibdó y Carmen de Atrato recuperaron su libertad durante una operación adelantada por las Fuerzas Militares.

En total fueron liberadas 39 personas, entre ellas dos menores de edad, quienes posteriormente fueron trasladadas en helicóptero hasta las instalaciones de la Brigada N.° 15 del Ejército, en Quibdó.

Las Fuerzas Militares informaron que el operativo permitió rescatar a los pasajeros que habían sido retenidos cuando se movilizaban en dos vehículos de servicio público sobre esta vía del departamento.

Según el reporte oficial, la acción ilegal también ocasionó el bloqueo del corredor, una modalidad que, de acuerdo con las autoridades, habría sido utilizada por el ELN para restringir la movilidad en la zona.

Lea también: ¡Colapsó la autopista Norte! Volqueta volcada obligó al cierre total de la vía hacia Copacabana

Durante la operación para recuperar a los secuestrados en Chocó, integrantes del grupo armado activaron una carga explosiva y posteriormente se registró un enfrentamiento con las tropas que ingresaban al sector. Como consecuencia de estos hechos, murieron los soldados profesionales Elibert Ducuara Mosquera y Jean Carlos Vallejo Vargas.

Además, cinco militares resultaron heridos y fueron evacuados a un centro asistencial para recibir atención médica. Las Fuerzas Militares destacaron la actuación de los uniformados y enviaron un mensaje de solidaridad a las familias de los soldados fallecidos, resaltando que su labor estuvo orientada a proteger la vida, la libertad y la seguridad de los ciudadanos.

Más noticias de Colombia