¡Colapsó la autopista Norte! Volqueta volcada obligó al cierre total de la vía hacia Copacabana

Resumen: La Autopista Norte permanece cerrada a la altura del Puente Fundadores, en Copacabana, tras el volcamiento de una volqueta que derramó combustible y material sobre la vía.

La Autopista Norte permanece con cierre total en sentido sur-norte, a la altura del Puente Fundadores, en el acceso al municipio de Copacabana, luego del volcamiento de una volqueta ocurrido durante la mañana de este martes 14 de julio.

La emergencia ha generado una fuerte congestión vehicular y obligó a las autoridades a implementar desvíos mientras avanzan las labores para habilitar nuevamente el corredor.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el accidente se registró hacia las 10:30 a.m., cuando el vehículo de carga habría sufrido una aparente falla mecánica que ocasionó su volcamiento lateral.

Como consecuencia del impacto, la arena, las piedras y el combustible que transportaba quedaron esparcidos sobre la calzada, lo que representó un riesgo para la circulación de otros vehículos.

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Debido a esta situación, la Autopista Norte fue cerrada por completo para permitir las labores de limpieza y garantizar la seguridad de los conductores.

El secretario de Movilidad de Copacabana, Julián Cano, informó que personal de la concesión Vinus y de la administración municipal trabaja en la remoción del material y en el restablecimiento de las condiciones de seguridad para reabrir la vía lo antes posible.

Mientras se supera la emergencia, los vehículos que se desplazan hacia el norte del Valle de Aburrá están siendo desviados por la vía a Machado para salir nuevamente hacia Copacabana. Sin embargo, las autoridades reportan congestión desde el sector de Niquía debido al aumento del flujo vehicular sobre esta ruta alterna.

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